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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Spor

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Abdullah Bora ÖzkaraAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan İsmail Kutlu, Siopis, Salih Uçan, Davidson, Efecan Karaca, Mustafa PektemekFenerbahçe: Harun Tekin, Gökhan Gönül, Serdar...

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Abdullah Bora Özkara

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan İsmail Kutlu, Siopis, Salih Uçan, Davidson, Efecan Karaca, Mustafa Pektemek

Fenerbahçe: Harun Tekin, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan, Mesut Özil, Pelkas, Valencia

Kırmızı kart: Dk. 43 Gökhan Gönül (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

23. dakikada gelişen Alanyaspor atağında, sağ tarafta topla buluşan Juanfran, ceza sahası çizgisi üzerine pasını çıkardı. Salih Uçan'ın gelişine vurduğu top, üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

28. dakikada Ozan Tufan ile gelişen Fenerbahçe atağında, sağ kanatta topla buluşan Mesut Özil'in ceza sahasına yerden ortasında Valencia yerde kaldı. Penaltı noktasını gösteren hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR incelemesi sonrası Valencia'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle penaltı kararını iptal etti.

33. dakikada sol kanattan gelişen atakta Caner Erkin, topu rakip ceza yayı içindeki Valencia'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden pasında Ozan Tufan meşin yuvarlağa sert vurdu. Top, az farkla dışarı çıktı.

36. dakikada Alanyaspor atağında Davidson, topu ceza yayı dışına çıkardı. Berkan İsmail Kutlu'nun bekletmeden çektiği sert şutta, kaleci Harun Tekin uzanarak topu kornere çeldi.

43. dakikada Fenerbahçe sahada 10 kişi kaldı. Ev sahibi ekibin ani gelişen atağında, Efecan Karaca'nın ara pasında Davidson, ceza sahasına girmek üzereyken Gökhan Gönül'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Gökhan Gönül'e direkt kırmızı kart gösterdi. Pozisyonda yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırırken, VAR incelemesi sonrası pozisyonun ofsayt olmadığı belirlendi.

İlk yarı, golsüz tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

Ceza sahasına girmek üzere olan Davidson'u yere düşüren Gökhan Gönül, 8 yıl sonra kırmızı kart gördü
Ceza sahasına girmek üzere olan Davidson'u yere düşüren Gökhan Gönül, 8 yıl sonra kırmızı kart gördü
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