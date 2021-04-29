Futbol: Süper Lig
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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Stat: EryamanHakemler: Hüseyin Göçek, Yusuf Bozdoğan, Deniz Caner ÖzaralMKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila Turan, Endri Çekiçi, Lukasik, İbrahim Akdağ, Pinto, Alper Potuk, Embiya AyyıldızGaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Djilobodji, Miranda, Tosca, Mirallas,...

Stat: Eryaman

Hakemler: Hüseyin Göçek, Yusuf Bozdoğan, Deniz Caner Özaral

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila Turan, Endri Çekiçi, Lukasik, İbrahim Akdağ, Pinto, Alper Potuk, Embiya Ayyıldız

Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Djilobodji, Miranda, Tosca, Mirallas, Vetrih (Dk. 24 Rashid), Maxim, Güray Vural, Dicko, Muhammet Demir

Sarı kart: Dk. 14 İbrahim Akdağ (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 38. haftasında MKE Ankaragücü ile Gaziantep arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

13. dakikada sol kanatta topla buluşan Alper Potuk, rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi. Kaleci Günay Güvenç'le karşı karşıya kalan Alper'in şutunda, top üstten auta gitti.

45+1. dakikada Alper Potuk'un ceza yayı üzerinden çektiği şutta, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

İlk yarı golsüz sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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