Futbol: Süper Lig
Stat: EryamanHakemler: Hüseyin Göçek, Yusuf Bozdoğan, Deniz Caner ÖzaralMKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila Turan, Endri Çekiçi, Lukasik, İbrahim Akdağ, Pinto, Alper Potuk, Embiya AyyıldızGaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Djilobodji, Miranda, Tosca, Mirallas,...
Stat: Eryaman
Hakemler: Hüseyin Göçek, Yusuf Bozdoğan, Deniz Caner Özaral
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila Turan, Endri Çekiçi, Lukasik, İbrahim Akdağ, Pinto, Alper Potuk, Embiya Ayyıldız
Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Djilobodji, Miranda, Tosca, Mirallas, Vetrih (Dk. 24 Rashid), Maxim, Güray Vural, Dicko, Muhammet Demir
Sarı kart: Dk. 14 İbrahim Akdağ (MKE Ankaragücü)
Süper Lig'in 38. haftasında MKE Ankaragücü ile Gaziantep arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.
13. dakikada sol kanatta topla buluşan Alper Potuk, rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi. Kaleci Günay Güvenç'le karşı karşıya kalan Alper'in şutunda, top üstten auta gitti.
45+1. dakikada Alper Potuk'un ceza yayı üzerinden çektiği şutta, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
İlk yarı golsüz sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki