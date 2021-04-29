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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor

Stat: Erzurum Kazım KarabekirHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem BayıkBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Boumal, Obertan, Omolo, Emrah Başsan, Cenk Ahmet Alkılıç, Ricardo GomesMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer...

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Boumal, Obertan, Omolo, Emrah Başsan, Cenk Ahmet Alkılıç, Ricardo Gomes

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Epureanu, Bolingoli, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Visca, Berkay Özcan, Aleksic, Chadli

Gol: Dk. 5 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Kırmızı Kart: Dk. 18 Epureanu (Medipol Başakşehir)

Sarı Kart: Dk. 37 Cenk Ahmet Alkılıç (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

5. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Ev sahibi ekibin ceza yayı üzerinden kazandığı serbest atışta topun başına geçen Emrah Başsan, şutunu çekti. Meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu: 1-0

7. dakikada Aleksic'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde uygun durumdaki Visca şutunu çekti. Top üstten auta gitti.

12. dakikada Chadli'nin ceza yayı üzerinden çektiği şutta savunmadan seken top, kaleci Szumski'de kaldı.

18. dakikada Medipol Başakşehir sahada 10 kişi kaldı. Bu dakikada ev sahibi ekibin ani gelişen atağında, savunmanın arkasına atılan topa Ricardo Gomes hareketlendi. Ricardo Gomes, ceza alanına girmek üzereyken Epureanu ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Fırat Aydınus, Epureanu'ya direkt kırmızı kart gösterdi.

24. dakikada ceza sahası önünden Cenk Ahmet Alkılıç'ın sert vuruşunda, kaleci Volkan Babacan iki hamlede topu kontrol etti.

30. dakikada ceza sahası içindeki Visca, meşin yuvarlağı kaleye doğru yolladı. Son anda kademeye giren Murat Uçar, topu kornere gönderdi.

40. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest atışta, Aleksic'in ortasında arka direkte yükselen Duarte'nin kafa vuruşunda top, kaleci Szumski'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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