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Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor

Stat: Çaykur DidiHakemler: Abdulkadir Bitigen, Ali Saygın Ögel, Mustafa SarvanlarÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano (Dk. 46 Moroziuk), Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokovic, Yasin Pehlivan (Dk. 17 Remy), Sabo (Dk. 67 Donsah), Michalak (Dk. 46 Abdullah Durak), Boldrin (Dk.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ali Saygın Ögel, Mustafa Sarvanlar

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano (Dk. 46 Moroziuk), Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokovic, Yasin Pehlivan (Dk. 17 Remy), Sabo (Dk. 67 Donsah), Michalak (Dk. 46 Abdullah Durak), Boldrin (Dk. 79 Fernando), Samudio

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Dorukhan Toköz, Vida, Welinton, N'Sakala, de Souza, Ghezzal, Hutchinson (Dk. 78 Montero), Ljajic (Dk. 85 Mensah), N'Koudou, Gökhan Töre (Dk. 62 Larin)

Goller: Dk. 16 N'Koudou, Dk. 57 Gökhan Töre, Dk. 75 Ghezzal (Beşiktaş), Dk. 87 İsmail Köybaşı, Dk. 89 Dokovic (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Ljajic (Beşiktaş), Dk. 72 Yasin Pehlivan (Yedek kulübesinde), Dk. 90+4 Dokovic (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 38. haftasında lider Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi.

49. dakikada Abdullah Durak'tan sıyrılan Gökhan Töre'nin yaklaşık 25 metreden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak meşin yuvarlağı çeldi.

56. dakikada Remy'nin sağ taraftan yerden pasında Samudio, ceza alanında kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldı. Samudio'nun vuruşunda, kalesini terk eden Ersin Destanoğlu'nun kafasına çarpan top, yandan kornere çıktı.

57. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen ve rakibiyle girdiği mücadelede ayakta kalan Gökhan Töre, kontrol ettiği meşin yuvarlakla ceza alanına girdi. Gökhan Töre'nin sağ çaprazdan vuruşunda, top filelere gitti: 0-2

75. dakikada Beşiktaş üçüncü golünü buldu. Orta alandan aldığı topla hareketlenen ve ceza sahasına sokulan Ghezzal, sağ çaprazdan plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan'ın sağından filelere gönderdi: 0-3

80. dakikada Ljajic'in ceza yayı üzerinde savunma oyuncusundan sıyrıldıktan sonra sert vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu kornere çeldi.

87. dakikada Çaykur Rizespor golü buldu. Ev sahibi ekibin kazandığı serbest atışta ceza sahası dışından sağ çaprazdan İsmail Köybaşı'nın vuruşunda top, kaleci Ersin Destanoğlu'nun solundan filelere gitti: 1-3

89. dakikada ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Sağ taraftan kazanılan serbest atışta Moroziuk'un ceza sahasına ortasında iyi yükselen Dokovic'in kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 2-3

Mücadele, siyah-beyazlıların 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

Siyah-Beyazlılar, Rize deplasmanında 3-2 kazanarak liderliğini perçinledi
Siyah-Beyazlılar, Rize deplasmanında 3-2 kazanarak liderliğini perçinledi
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