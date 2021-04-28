Futbol: Süper Lig

Stat: Çaykur DidiHakemler: Abdulkadir Bitigen, Ali Saygın Ögel, Mustafa SavranlarÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokovic, Yasin Pehlivan (Dk.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Ali Saygın Ögel, Mustafa Savranlar

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokovic, Yasin Pehlivan (Dk. 17 Remy), Sabo, Michalak, Boldrin, Samudio

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Dorukhan Toköz, Vida, Welinton, N'Sakala, de Souza, Ghezzal, Hutchinson, Ljajic, N'Koudou, Gökhan Töre

Gol: Dk. 16 N'Koudou (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 36 Ljajic (Beşiktaş)

Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının ilk yarısı, siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

1. dakikada savunmanın hatasından yararlanan N'Koudou, ceza yayı üzerinden topa sert vurdu. Kaleci Gökhan Akkan üzerine gelen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

2. dakikada Beşiktaş'ta sol taraftan Hutchinson'un ceza yayı üzerine pasında Ljajic'in vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan'ın yatarak çeldiği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

5. dakikada sağ taraftan Ghezzal'ın ceza yayı üzerine pasında Gökhan Töre'nin dönüp plase vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan uzanarak topu kornere çeldi.

16. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ taraftan ceza alanına giren ve çalımlarla son çizgiye inen Ghezzal'ın içeriye çevirdiği topta, N'Koudou altıpas önünden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

18. dakikada sağ taraftan Gökhan Töre'nin pasında ceza sahası sağ çaprazından Ljajic'in vuruşunda, top ağlara gitti. VAR incelemesi yapılan pozisyonda, Gökhan Töre ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

33. dakikada Talbi'nin hatasında topu kapan Ljajic, meşin yuvarlağı Ghezzal'ın önüne bıraktı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

38. dakikada Remy'nin sağdan ceza sahasına ortasında, Talbi'nin penaltı noktası civarından vuruşunda, top üstten auta gitti.

44. dakikada de Souza'nın ceza sahası içerisine aşırtma pasında, Vida'nın müdahale ettiği topu altıpas önünde Hutchinson filelere gönderdi. VAR incelemesi yapılan pozisyonda, Vida'nın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle gol iptal edildi.

Mücadelenin ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı