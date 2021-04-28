Futbol: Süper Lig
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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Spor

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Özgür Yankaya, Mustafa Sönmez, Murat Ergin GözütokHes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Kolovetsios, Paz, Aziz Eraltay (Dk. 77 Yasir Subaşı), Sabovic, Muhar, Lennon (Dk. 77 Ramazan Civelek), Avramovski (Dk. 77 Emre Demir), Pedro Henrique (Dk.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Özgür Yankaya, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütok

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Kolovetsios, Paz, Aziz Eraltay (Dk. 77 Yasir Subaşı), Sabovic, Muhar, Lennon (Dk. 77 Ramazan Civelek), Avramovski (Dk. 77 Emre Demir), Pedro Henrique (Dk. 64 Melih Okutan), İlhan Parlak (Dk. 64 Alibec)

Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Fabiano, Oğuz Yılmaz (Dk. 6 Özer Özdemir), Muhammet Özkal, Sakıb Aytaç, Dossevi (Dk. 46 Ali Yavuz Kol), Murawski, Bakalorz (Dk. 80 Recep Niyaz), Sagal (Dk. 70 Görkem Can), Hasan Ayaroğlu (Dk. 46 Mesanovic), Rodallega

Goller: Dk. 18 ve 60 İlhan Parlak, Dk. 26 ve 45+5 Avramovski, Dk. 51 Paz, Dk. 90+5 Melih Okutan (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 31 Sagal, Dk. 81 Mesanovic, Dk. 90 Sakıb Aytaç (Yukatel Denizlispor)

Kırmızı kart: Dk. 41 Murawski (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Muhar (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 43 Rodallega, Dk. 54 Bakalorz, Dk. 79 Ali Yavuz Kol, Sakıb Aytaç (Maç bitiminde) (Yukatel Denizlispor)

Süper Lig'in 38. haftasında Hes Kablo Kayserispor, konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 6-3 yendi.

51. dakikada ev sahibi ekip, farkı 3'e yükseltti. Sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında, Lennon'un ortasında ön direkteki Paz'ın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 4-1

60. dakikada Kayserispor, skoru 5-1'e getirdi. Sağ kanattan Lennon'un ceza alanına ortasında, altıpas içerisinde İlhan Parlak meşin yuvarlağı uzak köşeden filelerle buluşturdu.

81. dakikada Denizlispor, maçtaki ikinci golünü buldu. Recep Niyaz'ın uzak mesafeden sert vuruşunda, kaleci Doğan Alemdar sağına uzanarak son anda topu çeldi. Dönen topu iyi takip eden Mesanovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 5-2

85. dakikada hızlı gelişen Denizlispor atağında, rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Ali Yavuz Kol'un sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Doğan Alemdar son anda topu kornere çeldi.

90. dakikada konuk ekip, farkı 2'ye indirdi. Kayserispor yarı alanının ortalarından sağ taraftan Ali Yavuz Kol'un kullandığı serbest atışta ön bölümde kafalardan seken topu arka direkte Sakıb Aytaç, sert bir vuruşla filelere yolladı: 5-3

90+5. dakikada Kayserispor, skoru 6-3'e getirdi. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Melih Okutan'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 6-3

Karşılaşma, Kayserispor'un 6-3 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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