Futbol: Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Özgür Yankaya, Mustafa Sönmez, Murat Ergin GözütokHes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Kolovetsios, Paz, Aziz Eraltay, Sabovic, Muhar, Lennon, Avramovski, Pedro Henrique, İlhan ParlakYukatel Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Fabiano, Oğuz...

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Özgür Yankaya, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütok

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Kolovetsios, Paz, Aziz Eraltay, Sabovic, Muhar, Lennon, Avramovski, Pedro Henrique, İlhan Parlak

Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Fabiano, Oğuz Yılmaz (Dk. 6 Özer Özdemir), Muhammet Özkal, Sakıb Aytaç, Dossevi, Murawski, Bakalorz, Sagal, Hasan Ayaroğlu, Rodallega

Goller: Dk. 18 İlhan Parlak, Dk. 26 ve 45+5 Avramovski (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 31 Sagal (Yukatel Denizlispor)

Kırmızı kart: Dk. 41 Murawski (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Muhar (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 43 Rodallega (Yukatel Denizlispor)

Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor-Yukatel Denizlispor maçının ilk yarısını ev sahibi ekip, 3-1 önde tamamladı.

5. dakikada Muhar'ın pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Pedro Henrique'nin sert şutunda, kaleci Abdulkadir Sünger yakın kale direğinin dibinde meşin yuvarlağı kontrol etti.

18. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Kvrzic'in savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta topu iyi kontrol eden İlhan Parlak, kaleci Abdulkadir Sünger ile karşı karşıya kaldı. İlhan Parlak'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

26. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Kvrzic ile verkaç yapan Avramovski, kaleci Abdulkadir Sünger ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi. İlk anda Avramovski'nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle golü iptal eden maçın hakemi Özgür Yankaya, VAR sisteminden gelen uyarı üzerine golü verdi: 2-0

31. dakikada Paz'ın geri pasında araya giren Rodallega, kaleci Doğan Alemdar ile karşı karşıya kaldı. Rodallega'nın vuruşunda, Doğan Alemdar meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Aynı dakika içinde Yukatel Denizlispor golü buldu. Hasan Ayaroğlu'nun sağ taraftan kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Sagal'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1

41. dakikada konuk ekip sahada 10 kişi kaldı. 37'nci dakikada ilk sarı kartını gören Murawski, Pedro Henrique'ye yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

45+5. dakikada Hes Kablo Kayserispor, skoru 3-1'e getirdi. İlhan Parlak'ın pasında savunmanın arkasında topla buluşan Avramovski, kaleci Abdulkadir Sünger ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Kayserispor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil