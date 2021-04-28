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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Stat: Gürsel AkselHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Esat SancaktarGöztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama, Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Nwobodo, Cherif Ndiaye, Diabate, JahovicTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Vitor Hugo,...

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama, Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Nwobodo, Cherif Ndiaye, Diabate, Jahovic

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Vitor Hugo, Hosseini, Marlon, Ekuban, Baker, Berat Özdemir, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny

Gol: Dk. 45+1 Jahovic (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 5 Nwakaeme (Trabzonspor), Dk. 40 Kerim Alıcı, Dk. 41 Diabate (Göztepe)

Süper Lig'in 38. haftasındaki Göztepe-Trabzonspor maçının ilk yarısını, ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

6. dakikada sağ kanattan Soner'in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içindeki Kerim'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarpıp auta gitti.

13. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından attığı sert şutta, kaleci İrfan Can topu uzaklaştırdı.

28. dakikada sağ kanattan Halil Akbunar'ın yaptığı ortada topa iyi yükselen Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin hemen yanından dışarı çıktı.

29. dakikada ani gelişen Göztepe atağında Soner'in güzel pasında topla buluşan Jahvovic'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak auta gitti.

45+1. dakikada Diabate'nin rakibinden kaptığı topu gönderdiği Adis Jahovic, savunma oyuncularına rağmen ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.

Müsabakanın ilk yarısını Göztepe 1-0 önde bitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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