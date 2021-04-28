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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Spor

Stat: Bursa Büyükşehir BelediyeHakemler: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, Volkan Ahmet NarinçFatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Fatih Kuruçuk, Zukanovic, Serhat Ahmetoğlu, Biglia, Bertolacci, Ndao, Efe Tatlı, Lens, BoriniFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Ersan Adem Gülüm,...

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, Volkan Ahmet Narinç

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Fatih Kuruçuk, Zukanovic, Serhat Ahmetoğlu, Biglia, Bertolacci, Ndao, Efe Tatlı, Lens, Borini

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Ufuk Akyol, Nuri Şahin, da Silva, Fredy, Drole (Dk. 42 İmeri), Orgill

Goller: Dk. 13 Eren Albayrak (Kendi kalesine), Dk. 24 Borini (Fatih Karagümrük), Dk. 34 Fredy (Penaltıdan) (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı Kart: Dk. 45 Ufuk Akyol (Fraport TAV Antalyaspor)

Süper Lig'in 38. haftasında Fatih Karagümrük, Fraport TAV Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Fatih Karagümrük, son zamanlarda iç saha maçlarını oynadığı Atatürk Olimpiyat Stadı'nı, 29 Mayıs'ta yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle kullanamadığı için maç Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynandı.

2. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçme fırsatını değerlendiremedi. Savunmadan gelen uzun topla bir anda Fatih Karagümrük defansının arkasına sarkıp kaleciyle karşı karşıya kalan Orgill'in şutu direkten döndü.

13. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sol kanattan hızla depar atan Lens ceza sahası içine girdiği gibi yerden topu sert ortaladı. Eren Albayrak topu uzaklaştırmak isterken kendi filelerine gönderdi: 1-0.

24. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Orta alanda topla buluşan Bartolicci'nin topuğuyla verdiği şık pasta Borini savunmanın arkasına sarkıp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yaptığı sert vuruşa Boffin müdahale etmeyi başarsa da seken topa tekrar çizgi üstünde dokunan Borini meşin yuvarlığı ağlara gönderdi: 2-0.

34. dakikada Fraport TAV Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Sol kanattan depar atarak hızla ceza sahasına giren Hamilton, Ndao'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Fredy, kalecinin sağına doğru vurarak penaltıyı gole çevirdi: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Fatih Karagümrük'ün üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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