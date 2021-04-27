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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Spor

Stat: Antakya AtatürkHakemler: Arda Kardeşler, Mustafa Emre Eyisoy, Kamil ÇetinAtakaş Hatayspor: Munir, Katranis, Santos, Billong, Popov, Ribeiro, Sackey, Boupendza, Akintola, Aabid, DioufGençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Diego, Halil İbrahim Pehlivan, Candeias, Soner...

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Arda Kardeşler, Mustafa Emre Eyisoy, Kamil Çetin

Atakaş Hatayspor: Munir, Katranis, Santos, Billong, Popov, Ribeiro, Sackey, Boupendza, Akintola, Aabid, Diouf

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Diego, Halil İbrahim Pehlivan, Candeias, Soner Dikmen, Piris da Motta, Sio, Lima, Stancu

Gol: Dk. 8 Aabid (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Boupendza, Dk. 45 Sackey (Atakaş Hatayspor)

Süper Lig'in 38. haftasında Atakaş Hatayspor, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

2. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe atışında kale önünde topa yükselen Diouf'un kafa vuruşunda, kaleci Nordfeldt son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

8. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan Aabid'in ceza alanına ortasında kaleye yönelen top, ağlarla buluştu: 1-0

12. dakikada sağ kanatta topla buluşan Candeias'in ceza alanına ortasında Lima'nın kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.

32. dakikada Gençlerbirliği'nin sağ kanattan gelişen atağında, ceza alanı dışından Candeias'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Munir'den sekti. Dönen topu tamamlamak isteyen Soner Dikmen'in vuruşunda, Munir bir kez daha gole izin vermedi.

Maçın ilk yarısı, Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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