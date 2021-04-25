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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Özgür Yankaya, Kerem Ersoy, Deniz Caner ÖzaralMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar (Dk. 76 Bolingoli), Duarte, Epureanu, Ömer Ali Şahiner, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir, Visca, Giuliano (Dk. 87 Berkay Özcan), Aleksic, Gulbrandsen (Dk.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Özgür Yankaya, Kerem Ersoy, Deniz Caner Özaral

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar (Dk. 76 Bolingoli), Duarte, Epureanu, Ömer Ali Şahiner, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir, Visca, Giuliano (Dk. 87 Berkay Özcan), Aleksic, Gulbrandsen (Dk. 76 Crivelli)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur Bingöl, Tzavellas, Fatih Aksoy, Moubandje, Efkan Bekiroğlu (Dk. 90+2 Umut Güneş), Berkan İsmail Kutlu, Salih Uçan (Dk. 90+2 Ceyhun Gülselam), Davidson (Dk. 76 Siopis), Efecan Karaca (Dk. 86 Kadzior), Mustafa Pektemek (Dk. 86 Bareiro)

Sarı kart: Dk. 38 Visca (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 37. haftasında Medipol Başakşehir ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.

74. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole çok yaklaştı. Salih Uçan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Tayfur ceza sahasında kafayı vurdu, top üst direkten döndü. Boşta kalan topa arka direk önünde Mustafa Pektemek ayak koydu, Epureanu kale çizgisi önünde meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

82. dakikada Efecan Karaca'nın pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahasında topla buluşan Siopis dip çizgiye indi ve ön direğe doğru hareketlenen Salih Uçan'a pasını attı. Salih Uçan'ın gelişine vuruşunda, kaleci Volkan Babacan ayaklarıyla golü önledi.

Müsabaka 0-0 tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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