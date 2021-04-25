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Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Spor

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Gökhan BilirHelenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya, Hadebe, Karim Hafez, Zeki Yavru, Ahmet Ildiz, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük, Fofana, Kubilay KanatsızkuşMKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic,...

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir

Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya, Hadebe, Karim Hafez, Zeki Yavru, Ahmet Ildiz, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük, Fofana, Kubilay Kanatsızkuş

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Voca, İbrahim Akdağ, Lobjanidze, Alper Potuk, Endri Çekici, Paintsil

Sarı kartlar: Dk. 25 Endri Çekici (MKE Ankaragücü), Dk. 38 Mustafa Eskihellaç (Helenex Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'in 37. haftasındaki Helenex Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

3. dakikada Voca'nın pasıyla ceza sahası içinde buluşan Alper Potuk'un vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

6. dakikada Endri Çekici'nin sol kanattan ceza sahası içerisine yaptığı ortayla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunu kaleci Ertaç Özbir iki hamlede kontrol etti.

34. dakikada Kitsiou'nun ceza sahası içerisinden vuruşu direkten döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Endri Çekici'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

36. dakikada Zeki Yavru'nun sol ceza sahası yanından kullandığı serbest vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı.

42. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla buluşan Fofana'nın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Korcan Çelikay kornere çeldi.

43. dakikada Karim Hafez'in sol kanattan kullandığı korner atışına iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Fofana'nın vuruşunda top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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