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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Spor

Stat: Denizli AtatürkHakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Candaş ElbilYukatel Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Özer Özdemir, Fabiano, Muhammet Özkal, Sakıb Aytaç (Dk. 67 Ayman Ben Mohamed), Kubilay Aktaş (Dk. 67 Hasan Ayaroğlu), Murawski, Bakalorz (Dk. 58 Diskerud), Sagal, Mesanovic (Dk.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Candaş Elbil

Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Özer Özdemir, Fabiano, Muhammet Özkal, Sakıb Aytaç (Dk. 67 Ayman Ben Mohamed), Kubilay Aktaş (Dk. 67 Hasan Ayaroğlu), Murawski, Bakalorz (Dk. 58 Diskerud), Sagal, Mesanovic (Dk. 62 Veton Tusha), Rodallega

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz (Dk. 84 Robin Yalçın), Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Claudemir, Hakan Arslan, Fajr (Dk. 90+3 Ziya Erdal), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 66 Boyd), Gradel (Dk. 84 Felix), Kayode (Dk. 84 Kone)

Goller: Dk. 32 Kayode (Demir Grup Sivasspor), Dk. 59 Diskerud (Yukatel Denizlispor)

Sarı kart: Dk. 90+1 Claudemir (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 37. haftasındaki Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor maçı 1-1 tamamlandı.

50. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un yaptığı ortada ceza sahası içinde topa yükselen Gradel'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

59. dakikada Yukatel Denizlispor skorda eşitliği sağladı. Murawski'nin sağ kanattan ortasında altıpas üzerindeki Rodallega'nın şutunda top savunmadan döndü. Sol kanatta topu önünde bulan Diskerud, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

64. dakikada Kayode ile girdiği hava topunda ayağından sakatlanan Kubilay Aktaş, sedye ile saha dışına alındı.

71. dakikada Fabiano'nun ceza sahası dışından çektiği şutta, top yandan auta gitti.

76. dakikada Gradel'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Kayode'nun şutunda, topu kaleci kontrol etti.

90+6. dakikada Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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