Futbol: Süper Lig
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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Spor

Stat: Denizli AtatürkHakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Candaş ElbilYukatel Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Özer Özdemir, Fabiano, Muhammet Özkal, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş, Murawski, Bakalorz, Sagal, Mesanovic, RodallegaDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Caner...

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Candaş Elbil

Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Özer Özdemir, Fabiano, Muhammet Özkal, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş, Murawski, Bakalorz, Sagal, Mesanovic, Rodallega

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Claudemir, Hakan Arslan, Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Kayode

Gol: Dk. 32 Kayode (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısını, konuk takım 1-0 önde tamamladı.

8. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahasının sağından kaleye çektiği şutta, topu kaleci Abdulkadir Sünger kontrol etti.

22. dakikada Fajr'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, top yandan dışarı gitti.

24. dakikada ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanan Rodallega'nın şutunda, barajın üstünden geçen topu kaleci kontrol etti.

32. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Uğur Çiftçi'nin sol kanattan yerden ortasında topu kontrol etmek isteyen kaleci Abdulkadir Sünger'in, elinden kaçırdığı meşin yuvarlağı Kayode, filelerle buluşturdu. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasından sonra VAR'dan gelen uyarı ile hakem Hüseyin Göçek, pozisyonun gol olduğuna karar verdi: 0-1.

40. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sagal'ın çaprazdan vuruşunda, topu kaleci kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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