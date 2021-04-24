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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Stat: Vodafone ParkHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, de Souza, Ghezzal, Necip Uysal, Ljajic, N'Koudou, Gökhan TöreHes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Paz, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Attamah, Muhar,...

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, de Souza, Ghezzal, Necip Uysal, Ljajic, N'Koudou, Gökhan Töre

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Paz, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Attamah, Muhar, Lennon, Alibec, Pedro Henrique, İlhan Parlak

Goller: Dk. 4 Ghezzal (Penaltıdan), Dk. 13 N'Koudou (Beşiktaş), Dk. 6 Pedro Henrique (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 32 de Souza, Dk. 37 Rosier (Beşiktaş)

Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

4. dakikada Gökhan Töre'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ljajic'e Kvrzic'in yaptığı müdahalenin ardından maçın hakemi Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Ghezzal, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

6. dakikada Hes Kablo Kayserispor'un beraberlik golü geldi. Alibec'in soldan ortaladığı topa ceza sahasında Pedro Henrique gelişine düzgün vurdu. Meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

13. dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Ceza sahası önünde topla buluşan Ljajic, soldan bindirme yapan N'Koudou'ya pasını verdi. N'Koudou dar açıda olmasına rağmen sert bir şutla topu filelere yolladı: 2-1

19. dakikada sağdan kullanılan köşe atışında de Souza'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

36. dakikada seri paslarla Kayserispor ceza alanına sokulan Beşiktaş'ta Ghezzal'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Doğan Alemdar'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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