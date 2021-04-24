Futbol: Süper Lig
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Kısal, Bahtiyar Birinciİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic (Dk. 46 Diomande), Hadziahmetovic, Sekidika, Rahmanovic (Dk. 67 Kravets), Bytyqi (Dk.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Kısal, Bahtiyar Birinci
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic (Dk. 46 Diomande), Hadziahmetovic, Sekidika, Rahmanovic (Dk. 67 Kravets), Bytyqi (Dk. 75 Shengelia), Cikalleshi (Dk. 85 Daci)
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Sackey, Aabid (Dk. 64 Muhammed Mert), Kamara, Riberio, Akintola (Dk. 90+2 Burak Can Çamoğlu), Boupendza
Sarı kartlar: Dk. 65 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 70 Diomande, Dk. 90+3 Skubic, Dk. 90+3 İlhan Palut (Teknik direktör) (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 77 Kamara (Atakaş Hatayspor)
Süper Lig'in 37. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.
50. dakikada Sekidika'nın ceza sahası sağ çaprazından sert vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.
61. dakikada Skubic ceza sahası sağ çaprazından çektiği sert şut üstten auta gitti.
67. dakikada Boupendza'nın ceza sahası ön çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.
77. dakikada Abdülkerim Bardakçı'nın sol kanattan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top kaleci Munir'de kaldı.
84. dakikada Kravets'in sağ kanattan ortasında, Sekidika'nın gelişine vuruşunda top üstten auta gitti.
90+4. dakikada hakem Atilla Karaoğlan, Skubic'in pozisyonuna itiraz eden teknik direktör İlhan Palut'a ve rakip takımın yardımcı antrenörüne sarı kart gösterdi.
Karşılaşma, golsüz eşitlikle tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm