Futbol: Süper Lig
Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Abdullah Bora ÖzkaraKasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Hadadi, Sadiku, Hajradinovic, Tarkan Serbest (Dk. 74 Yasin Dülger), Bistrovic (Dk. 61 Drinkwater), Varga, Thelin (Dk.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Abdullah Bora Özkara
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Hadadi, Sadiku, Hajradinovic, Tarkan Serbest (Dk. 74 Yasin Dülger), Bistrovic (Dk. 61 Drinkwater), Varga, Thelin (Dk. 61 Koita)
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar (Dk. 60 Berkay Özcan), Duarte, Epureanu, Ömer Ali Şahiner (Dk. 90+5 Ravil Tagir), Tolga Ciğerci, Mehmet Topal, Visca (Dk. 90+4 Crivelli), Giuliano, Aleksic (Dk. 90+4 Azubuike), Chadli (Dk. 61 Gulbrandsen)
Gol: Dk. 36 Chadli (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 31 Tarkan Serbest, Dk. 78 Sadiku (Kasımpaşa), Dk. 90+3 Duarte (Medipol Başakşehir)
Süper Lig'in 36. haftasında Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 1-0 yendi
90+6. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Yasin Dülger'in sağ kanattan yaptığı ortada Koita, altıpas önünde kafayı vurdu, kaleci Volkan yatarak topu kontrol etti.
Karşılaşmayı Medipol Başakşehir 1-0 kazandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever