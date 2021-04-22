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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Abdullah Bora ÖzkaraKasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Hadadi, Sadiku, Hajradinovic, Tarkan Serbest (Dk. 74 Yasin Dülger), Bistrovic (Dk. 61 Drinkwater), Varga, Thelin (Dk.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Abdullah Bora Özkara

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Hadadi, Sadiku, Hajradinovic, Tarkan Serbest (Dk. 74 Yasin Dülger), Bistrovic (Dk. 61 Drinkwater), Varga, Thelin (Dk. 61 Koita)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar (Dk. 60 Berkay Özcan), Duarte, Epureanu, Ömer Ali Şahiner (Dk. 90+5 Ravil Tagir), Tolga Ciğerci, Mehmet Topal, Visca (Dk. 90+4 Crivelli), Giuliano, Aleksic (Dk. 90+4 Azubuike), Chadli (Dk. 61 Gulbrandsen)

Gol: Dk. 36 Chadli (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 31 Tarkan Serbest, Dk. 78 Sadiku (Kasımpaşa), Dk. 90+3 Duarte (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 36. haftasında Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 1-0 yendi

90+6. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Yasin Dülger'in sağ kanattan yaptığı ortada Koita, altıpas önünde kafayı vurdu, kaleci Volkan yatarak topu kontrol etti.

Karşılaşmayı Medipol Başakşehir 1-0 kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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