Futbol: Süper Lig
Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Suat Arslanboğa, Erdinç Sezertam, Samet ÇavuşAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis (Dk. 80 Ceyhun Gülselam), Berkan İsmail Kutlu, Salih Uçan, Davidson (Dk. 90 Bareiro), Babacar (Dk. 73 Efecan Karaca), Mustafa Pektemek (Dk.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Suat Arslanboğa, Erdinç Sezertam, Samet Çavuş
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis (Dk. 80 Ceyhun Gülselam), Berkan İsmail Kutlu, Salih Uçan, Davidson (Dk. 90 Bareiro), Babacar (Dk. 73 Efecan Karaca), Mustafa Pektemek (Dk. 90 Efkan Bekiroğlu)
Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski (Dk. 86 Oğuz Ceylan), Miranda, Djilobodji, Jefferson (Dk. 71 Kenan Özer), Vetrih (Dk. 81 Furkan Soyalp), Toşca, Mirallas, Maxim, Muhammet Demir (Dk. 86 Bilal Başacıkoğlu), Dicko
Goller: Dk. 6 ve 41 Muhammed Demir (Gaziantep), Dk. 18 ve 53 Mustafa Pektemek, Dk. 45+1 Caulker (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Mirallas (Gaziantep), Dk. 16 Tzavellas, Dk. 88 Caulker, Dk. 90+5 Marafona (Aytemiz Alanyaspor)
Süper Lig'in 36. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep'i 3-2 mağlup etti.
50. dakikada sağdan son çizgiye inen Salih Uçan'ın ortaya çevirdiği topa Berkan İsmail Kutlu uçarak kafayı vurdu. Kaleci Günay Güvenç gole engel oldu.
53. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağdan Salih Uçan'ın kullandığı köşe atışında Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-2.
83. dakikada Salih Uçan'ın derinlemesine pasıyla sağ kanattan içeri hareketlenen Juanfran çaprazdan kaleyi denedi, top farklı şekilde yandan dışarı çıktı.
Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 3-2 kazandı.
Maçın bitimine 2 dakika kala Gaziantep Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, gördüğü sarı kartın ardından 4. hakeme itirazlarını sürdürünce hakem Suat Arslanboğa, Portekizli teknik adamı ikinci sarı karttan kırmızı kartla tribüne gönderdi.
Maçın uzatma dakikalarında Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan da itirazları nedeniyle sarı kart gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt