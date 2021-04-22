Futbol: Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Spor

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Suat Arslanboğa, Erdinç Sezertam, Samet ÇavuşAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis (Dk. 80 Ceyhun Gülselam), Berkan İsmail Kutlu, Salih Uçan, Davidson (Dk. 90 Bareiro), Babacar (Dk. 73 Efecan Karaca), Mustafa Pektemek (Dk.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Suat Arslanboğa, Erdinç Sezertam, Samet Çavuş

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis (Dk. 80 Ceyhun Gülselam), Berkan İsmail Kutlu, Salih Uçan, Davidson (Dk. 90 Bareiro), Babacar (Dk. 73 Efecan Karaca), Mustafa Pektemek (Dk. 90 Efkan Bekiroğlu)

Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski (Dk. 86 Oğuz Ceylan), Miranda, Djilobodji, Jefferson (Dk. 71 Kenan Özer), Vetrih (Dk. 81 Furkan Soyalp), Toşca, Mirallas, Maxim, Muhammet Demir (Dk. 86 Bilal Başacıkoğlu), Dicko

Goller: Dk. 6 ve 41 Muhammed Demir (Gaziantep), Dk. 18 ve 53 Mustafa Pektemek, Dk. 45+1 Caulker (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Mirallas (Gaziantep), Dk. 16 Tzavellas, Dk. 88 Caulker, Dk. 90+5 Marafona (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 36. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep'i 3-2 mağlup etti.

50. dakikada sağdan son çizgiye inen Salih Uçan'ın ortaya çevirdiği topa Berkan İsmail Kutlu uçarak kafayı vurdu. Kaleci Günay Güvenç gole engel oldu.

53. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağdan Salih Uçan'ın kullandığı köşe atışında Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-2.

83. dakikada Salih Uçan'ın derinlemesine pasıyla sağ kanattan içeri hareketlenen Juanfran çaprazdan kaleyi denedi, top farklı şekilde yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 3-2 kazandı.

Maçın bitimine 2 dakika kala Gaziantep Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, gördüğü sarı kartın ardından 4. hakeme itirazlarını sürdürünce hakem Suat Arslanboğa, Portekizli teknik adamı ikinci sarı karttan kırmızı kartla tribüne gönderdi.

Maçın uzatma dakikalarında Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan da itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

Gol düellosunda kazanan Alanya oldu, Salih Uçan 3 asistle maça damga vurdu
Gol düellosunda kazanan Alanya oldu, Salih Uçan 3 asistle maça damga vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Derya Yanık Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müjde Ar Hande Erçel Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Hakan Kutlu Gökhan Gönül Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Futbol: Süper Lig - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 18:38:12. #1.16#

title