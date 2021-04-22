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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Spor

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Suat Arslanboğa, Erdinç Sezertam, Samet ÇavuşAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan İsmail Kutlu, Salih Uçan, Davidson, Babacar, Mustafa PektemekGaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Miranda, Djilobodji,...

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Suat Arslanboğa, Erdinç Sezertam, Samet Çavuş

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan İsmail Kutlu, Salih Uçan, Davidson, Babacar, Mustafa Pektemek

Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Miranda, Djilobodji, Jefferson, Vetrih, Toşca, Mirallas, Maxim, Muhammet Demir, Dicko

Goller: Dk. 6 ve 41 Muhammed Demir (Gaziantep), Dk. 18 Mustafa Pektemek, Dk. 45+1 Caulker (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Miranda (Gaziantep), Dk. 16 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep maçının ilk yarısı, 2-2 berabere bitti.

6. dakikada Gaziantep öne geçti. Sağdan gelişen atakta Jefferson topu ceza sahası içine ortaladı. Muhammet Demir'in gelişine vurduğu meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

18. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sağdan Salih Uçan'ın kullandığı köşe atışında Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1

22. dakikada gelişen Alanyaspor atağında rakip ceza alanı sağında topla buluşan Babacar, kaleye şutu gönderdi. Kaleciden dönen topu Mustafa Pektemek röveşata ile tamamlamak istedi, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

41. dakikada Gaziantep bir kez daha öne geçti. Orta alanda gelişen atakta sağdan bindiren Maxim son çizgiye iner inmez ceza sahasına ortaladı. Muhammet Demir boş pozisyonda topu filelere yolladı: 1-2

45+1. dakikada Alanyaspor bir kez daha beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Salih Uçan, serbest vuruşta topu ceza sahası arka direğe çıkardı. Caulker, direk dibinde kafayla topu ağlara gönderdi: 2-2

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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