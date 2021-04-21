Futbol: Süper Lig

Stat: Erzurum Kazım KarabekirHakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan ÇimenBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Boumal (Dk. 78 Rahman Buğra Çağıran), Omolo, Emrah Başsan, Obertan, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 61 Rashani), Ricardo Gomes (Dk.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Çimen

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Boumal (Dk. 78 Rahman Buğra Çağıran), Omolo, Emrah Başsan, Obertan, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 61 Rashani), Ricardo Gomes (Dk. 68 Oltan Karakullukçu)

Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya (Dk. 77 Bülent Cevahir), Hadebe, Karim Hafez, Zeki Yavru (Dk. 69 Mallan), Ahmet lldız, Umut Bulut (Dk. 62 Mustafa Eskihellaç), Adem Büyük, Fofana, Kubilay Kanatsızkuş (Dk 78 Jetmir Topalli)

Gol: 90+6 Obertan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı Kartlar: Dk. 48 Ricardo Gomes, (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 77 Karim Hafez (Helenex Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'in 36. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Helenex Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.

54. dakikada Fofana'nın sol kanattan arka direğe açtığı ortaya yükselen Adem Büyük'ün kafa vuruşunda top kaleci Szumski'de kaldı.

58. dakikada sol kanattan arka direğe doğru kullanılan serbest atışta Adem Büyük'ün vole vuruşunda top savunmadan sekerek Hadebe'nin önüne düştü. Bu futbolcunun da vole vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

83. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta top üst direkten döndü.

90+2. dakikada Rashani, soldan ceza sahasına girerken rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltı noktasını gösteren hakem Ali Palabıyık, VAR odasından gelen uyarı üzerine, müdahalenin ceza sahası dışında yapıldığına işaret ederek, penaltıyı iptal etti ve serbest vuruş kararı verdi. Emrah Başsan'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

90+6. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Ceza sahası yayı içinde topla buluşan Obertan'ın dönerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yan direğe çarparak filelere gitti: 1-0.

Karşılaşmayı Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-0 kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu