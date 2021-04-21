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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Stat: EryamanHakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa SavranlarMKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, İbrahim Akdağ, Endri Çekici, Geraldo, Alper Potuk, Emre Güral, PaintsilYukatel Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Özer Özdemir, Fabiano, Oğuz Yılmaz,...

Stat: Eryaman

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, İbrahim Akdağ, Endri Çekici, Geraldo, Alper Potuk, Emre Güral, Paintsil

Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Özer Özdemir, Fabiano, Oğuz Yılmaz, Sakıb Aytaç, Diskerud, Murawski, Sagal, Mesanovic, Tusha, Rodallega

Goller: Dk. 7 Rodallega (Yukatel Denizlispor), Dk. 35 Kitsiou (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü ile Yukatel Denizlispor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

7. dakikada Yukatel Denizlispor, Rodallega'nın frikik golüyle öne geçti. Kaleyi sol çaprazdan gören yaklaşık 25 metrelik mesafeden kazanılan serbest vuruşun başına geçen Rodallega, topu sağ üst direkle yan direğin birleştiği noktadan ağlara yolladı: 0-1.

17. dakikada Kitsiou'nun sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında arka direkte Endri Çekiçi'nin kafa vuruşunda top auta gitti.

18. dakikada Kitsiou'nun ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Abdulkadir Sünger üzerine gelen topun iki hamlede hakimi oldu.

35. dakikada MKE Ankaragücü eşitliği yakaladı. Alper Potuk'un sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Kitsiou altıpasın önünde düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.

İlk yarı karşılıklı gollerle 1-1 tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Geçen hafta Erzurum'u 40 metreden avlayan Rodallega, Ankaragücü'ne de benzer tarifeyi uyguladı
Geçen hafta Erzurum'u 40 metreden avlayan Rodallega, Ankaragücü'ne de benzer tarifeyi uyguladı
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