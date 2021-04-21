Futbol: Süper Lig
Stat: Erzurum Kazım KarabekirHakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan ÇimenBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Boumal, Omolo, Emrah Başsan, Obertan, Cenk Ahmet Alkılıç, Ricardo GomesHelenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir,...
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Çimen
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, Gökhan Kardeş, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Boumal, Omolo, Emrah Başsan, Obertan, Cenk Ahmet Alkılıç, Ricardo Gomes
Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya, Hadebe, Karim Hafez, Zeki Yavru, Ahmet lldız, Umut Bulut, Adem Büyük, Fofana, Kubilay Kanatsızkuş
Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Helenex Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
22. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Kubilay Kanatsızkuş'un bekletmeden vuruşunda, kaleci Szumski gole izin vermedi.
28. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan ortasında iyi yükselen Ricardo Gomes topa kafayı vurdu ancak kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı kontrol etti.
34. dakikada Obertan'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, top az farkla kale direğinin üzerinden auta gitti.
39. dakikada Emrah Başsan'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Ricardo Gomes kafayla topu ağlara gönderdi. Hakem Ali Palabıyık, Gomes'in faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu