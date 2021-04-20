Sivasspor-Beşiktaş maçının ardından - Mecnun Otyakmaz
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Sivasspor-Beşiktaş maçının ardından - Mecnun Otyakmaz

Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Spor

Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş karşılaşması 0-0 berabere bitti.

Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş karşılaşması 0-0 berabere bitti.

47. dakikada N'Sakala rakip yarı alanın ortalarını geçtikten sonra kaleye gönderdiği sert şutta, yerden gelen topu kaleci Ali Şaşal iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

53. dakikada gelişen Beşiktaş atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ghezzal, topu koşu yaparak gelen Rosier'in önüne bıraktı. Rosier'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

58. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt, N'Sakala'yı geçtikten sonra sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

87. dakikada N'Koudou'nun pasıyla topla buluşan Larin'in ceza yayından yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural topu kontrol etti.

90+3. dakikada soldan çalımlarla ceza sahasına sokulup son çizgiye inen N'Koudou'nun sert ortasında, kaleye paralel giden ve kimsenin müdahale edemediği top taca çıktı.

Karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.

Sivasspor-Beşiktaş maçının ardından - Mecnun Otyakmaz
Sivasspor-Beşiktaş maçının ardından - Mecnun Otyakmaz
Sivasspor-Beşiktaş maçının ardından - Mecnun Otyakmaz
Sivasspor-Beşiktaş maçının ardından - Mecnun Otyakmaz

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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