Futbol: Süper Lig
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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Spor

Stat: Antakya AtatürkHakemler: Bahattin Şimşek, İsmail Şencan, Samet ÇiçekAtakaş Hatayspor: Munir, Santos, Katranis, Billong, Popov, Riberio, Boupendza, Akintola, Aabid, Traore, DioufFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Mert Yılmaz, Bahadır Öztürk, Ali Eren İyican, Naldo, Fredy, Serdar Gürler,...

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Bahattin Şimşek, İsmail Şencan, Samet Çiçek

Atakaş Hatayspor: Munir, Santos, Katranis, Billong, Popov, Riberio, Boupendza, Akintola, Aabid, Traore, Diouf

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Mert Yılmaz, Bahadır Öztürk, Ali Eren İyican, Naldo, Fredy, Serdar Gürler, Doğukan Sinik, Amilton, Hakan Özmert (Dk. 28 Ufuk Akyol), Podolski

Gol: Dk. 19 Boupendza (Atakaş Hatayspor)

Süper Lig'in 36. haftasında Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

5. dakikada sağ kanatta topla buluşan Serdar Gürler'in ceza sahası içindeki sert şutunu kaleci Munir'in müdahalesi sonrasında savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

11. dakikada ceza sahası dışından Aabid'in şutu kaleci Boffin'den sekti, dönen topu Tarore tamamladı ancak kaleci Boffin gole izin vermedi.

19. dakikada Hatayspor öne geçti. Aabid'in sol kanattan uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Boupendza, rakibini geçerek çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

32. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topu önünde bulan Boupendza'nın sert şutu defans oyuncularına çarparak dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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