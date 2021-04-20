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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor

Stat: Çaykur DidiHakemler: Özgür Yankaya, Alparslan Dedeş, Deniz Caner ÖzaralÇaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı (Dk. 90 Melnjak), Dokovic, Sabo (Dk. 90 Mithat Pala), Samudio, Boldrin (Dk. 70 Baiano), Michalak (Dk. 79 Fernando), Remy (Dk.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Özgür Yankaya, Alparslan Dedeş, Deniz Caner Özaral

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı (Dk. 90 Melnjak), Dokovic, Sabo (Dk. 90 Mithat Pala), Samudio, Boldrin (Dk. 70 Baiano), Michalak (Dk. 79 Fernando), Remy (Dk. 79 Skoda)

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic (Dk. 76 Kravets), Hadziahmetovic, Sekidika, Milosevic (Dk. 14 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 76 Rahmanovic), Bytyqi (Dk. 65 Shengelia), Cikalleshi

Goller: Dk. 6 Guilherme, Dk. 11 Cikalleshi, Dk. 85 Kravets (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 21 Dokovic, Dk. 27 Michalak, Dk. 68 Remy, Dk. 74 Samudio, Dk. 82 Adil Demirbağ (kendi kalesine) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Oğuz Kağan Güçtekin (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 42 Talbi, Dk. 80 Baiano (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 5-3 yendi.

55. dakikada Samudio'nun pasında sol taraftan ceza sahasına giren Remy'nin yerden plase vuruşunda, kaleci Sehic yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

68. dakikada Michalak'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasında arka direkte Samudio, topu kafa ile Remy'nin önüne indirdi. Penaltı noktası üzerinde rakibinden sıyrılan Remy, yerden plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-2

79. dakikada sağ taraftan hareketlenen Baiano rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine yaptığı ortada, Samudio meşin yuvarlağı düzelterek filelerle buluşturdu: 4-2

82. dakikada ev sahibi ekip farkı üçe çıkardı. Baiano'nun sağ taraftan rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine sert ortasında, Adil Demirbağ topu göğsüyle kendi kalesine yolladı: 5-2

85. dakikada sol taraftan Rahmanovic'in ceza sahası içerisine ortasında, penaltı noktasında iyi yükselen Kravets'in kafa vuruşunda top filelere gitti: 5-3

Çaykur Rizespor, karşılaşmayı 5-3 kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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