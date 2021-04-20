Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği: 2-2
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Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği: 2-2

Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği: 2-2
Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN - Haberler | Spor

STAT: Kadir HasHAKEMLER: Alper Ulusoy, Çağlar Uyarcan, İbrahim BozbeyHES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan Alemdar - Kvrzic (Dk. 83 Ramazan Civelek), Kolovetsios, Uğur Demirok (Dk. 83 Mario Paz), Aziz Eraltay, Lennon, Attamah (Dk. 68 İlhan Parlak), Muğdat Çelik (Dk.

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Çağlar Uyarcan, İbrahim BozbeyHES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan Alemdar - Kvrzic (Dk. 83 Ramazan Civelek), Kolovetsios, Uğur Demirok (Dk. 83 Mario Paz), Aziz Eraltay, Lennon, Attamah (Dk. 68 İlhan Parlak), Muğdat Çelik (Dk. 54 Muhar), Avramovski, Henrique, Alibec (Dk. 54 Maglica)GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd Adıyaman - Metehan Mert, Rahmetullah Berişbek (Dk. 68 Giovanni Sio), Diego Angelo, Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen (Dk. 46 Hasan Hüseyin Seyhan), Candeias, Polomat (Dk. 46 Ayite), Piris da Motta, Lima, Stancu (Dk. 83 İlker Karakaş)GOLLER: Dk. 39 Henrique, Dk. 80 İlhan Parlak (Hes Kablo Kayserispor) - Dk. 46 Piris da Motta, Dk. 50 Stancu (Gençlerbirliği)SARI KARTLAR: Muğdat Çelik, Uğur Demirok, Avramovski, Henrique, Kolovetsios (Maç bittikten sonra) (Hes Kablo Kayserispor) - Übeyd Adıyaman, Lima (Gençlerbirliği)Süper Lig'in 36'ncı haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.8'inci dakikada Alibec'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Henrique'nin kaleye çektiği şut kaleci Übeyd kornere çeldi.9'uncu dakikada ceza sahası içinde hareketlenen Candeias'ın şutunda top yandan auta gitti.39'uncu dakikada Avramovski'nin ara pasında ceza yayı önünde topa alan Henrique, kaleciyi de çalımlayarak topu ağlara gönderdi:  1-0.İlk yarı Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.46'ncı dakikada ceza sahası dışından topu sürmeye başlayan Piris da Motta, içeri girip kaleyi gördü ve şutunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.50'nci dakikada sol kanatta Halil İbrahim Pehlivan, ceza sahası içine yerden kesti. Topla buluşan Stancu vurdu ve fileleri havalandırdı:  1-2.69'uncu dakikada Candeias'ın sağ kanattan gördüğü Giovanni Sio'nun kaleye şutu auta gitti.80'inci dakikada Muhar'ın ara pasında ceza sahasındaki İlhan topu aldı. Bu oyuncunun şutunda skora denge geldi: 2-2.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gols sesi çıkmadı ve mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

- Kayseri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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