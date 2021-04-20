Futbol: Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Çağlar Uyurcan, İbrahim BozbeyHes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Kolovetsios, Uğur Demirok, Aziz Eraltay, Lennon, Attamah, Muğdat Çelik, Pedro Henrique, Avramovski, AlibecGençlerbirliği: Übeyt Adıyaman,...

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Çağlar Uyurcan, İbrahim Bozbey

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Kolovetsios, Uğur Demirok, Aziz Eraltay, Lennon, Attamah, Muğdat Çelik, Pedro Henrique, Avramovski, Alibec

Gençlerbirliği: Übeyt Adıyaman, Rahmetullah Berişberk, Metehan Mert, Diego, Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen, Candeias, Piris da Motta, Polomat, Lima, Stancu

Gol: Dk. 39 Pedro Henrique (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Muğdat Çelik, Dk. 27 Uğur Demirok (Hes Kablo Kayserispor)

Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

8. dakikada Alibec'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Pedro Henrique kaleciyle karşı karşıya kaldı. Henrique'nin sert şutunu kaleci Übeyt Adıyaman kornere çeldi.

9. dakikada Gençlerbirliği'nin hızlı atağında Candeias topu sağ kanattan ceza sahası içine kadar taşıdı. Candeias'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

39. dakikada Kayserispor öne geçti. Avramovski'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Henrique, kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Pozisyon için önce ofsayt bayrağı kalktı, VAR incelemesinin ardından hakem Alper Ulusoy gol kararı verdi: 1-0.

Maçın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan