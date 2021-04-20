Futbol: Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Spor

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Çağlar Uyurcan, İbrahim BozbeyHes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Kolovetsios, Uğur Demirok, Aziz Eraltay, Lennon, Attamah, Muğdat Çelik, Pedro Henrique, Avramovski, AlibecGençlerbirliği: Übeyt Adıyaman,...

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Çağlar Uyurcan, İbrahim Bozbey

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Kolovetsios, Uğur Demirok, Aziz Eraltay, Lennon, Attamah, Muğdat Çelik, Pedro Henrique, Avramovski, Alibec

Gençlerbirliği: Übeyt Adıyaman, Rahmetullah Berişberk, Metehan Mert, Diego, Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen, Candeias, Piris da Motta, Polomat, Lima, Stancu

Gol: Dk. 39 Pedro Henrique (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Muğdat Çelik, Dk. 27 Uğur Demirok (Hes Kablo Kayserispor)

Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

8. dakikada Alibec'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Pedro Henrique kaleciyle karşı karşıya kaldı. Henrique'nin sert şutunu kaleci Übeyt Adıyaman kornere çeldi.

9. dakikada Gençlerbirliği'nin hızlı atağında Candeias topu sağ kanattan ceza sahası içine kadar taşıdı. Candeias'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

39. dakikada Kayserispor öne geçti. Avramovski'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Henrique, kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Pozisyon için önce ofsayt bayrağı kalktı, VAR incelemesinin ardından hakem Alper Ulusoy gol kararı verdi: 1-0.

Maçın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Hulusi Akar Vladimir Putin Yıldırım Akbulut Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Kaan Yıldırım Mustafa Üstündağ
Spor Bülent Uygun Yılmaz Vural Mete Kalkavan Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Futbol: Süper Lig - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 17:33:52. #1.14#

title