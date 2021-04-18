Futbol: Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Ndayishimiye, Cemali Sertel (Dk. 32 Uğur Uçar), Tolga Ciğerci (DK. 85 Berkay Özcan), Mahmut Tekdemir, Visca, Giuliano (Dk. 66 Mehmet Topal), Aleksic (Dk.

Valencia'yı iterek yere düşüren Mahmut Tekdemir'e direkt kırmızı çıktı
Valencia'yı iterek yere düşüren Mahmut Tekdemir'e direkt kırmızı çıktı
Harun Tekin, uzaktan gol yemede rekora doğru koşuyor
Harun Tekin, uzaktan gol yemede rekora doğru koşuyor

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Ndayishimiye, Cemali Sertel (Dk. 32 Uğur Uçar), Tolga Ciğerci (DK. 85 Berkay Özcan), Mahmut Tekdemir, Visca, Giuliano (Dk. 66 Mehmet Topal), Aleksic (Dk. 85 Gulbrandsen), Crivelli (D. 66 Chadli)

Fenerbahçe: Harun Tekin, Nazım Sangare (Dk. 76 Sinan Gümüş), Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin (Dk. 62 Novak), Sosa, Mert Hakan Yandaş (Dk. 62 Gustavo), Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci (Dk. 84 Ferdi Kadıoğlu), Pelkas, Valencia (Dk. 85 Thiam)

Goller: Dk. 18 Ömer Ali Şahiner (Medipol Başakşehir), Dk. 40 Szalai, Dk. 57 Pelkas (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 60 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 18 Mert Hakan Yandaş, Dk. 60 Valencia, Dk. 90+2 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Dk. 38 Ndayishimiye (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 2-1 yendi.

54. dakikada Mert Hakan'ın sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Volkan topu kontrol etti.

55. dakikada Tolga, ceza alanı önünde müsait durumda sert vurdu ama meşin yuvarlak üstten auta gitti.

57. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ozan'ın pasıyla ceza alanı içinde sol çaprazda topla buluşan Pelkas, önünü açtıktan sonra şık bir vuruşla meşin yuvarlağı fileleri gönderdi: 1-2

60. dakikada Valencia ile girdiği ikili mücadele sonrasında rakibini iten Mahmut Tekdemir, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

67. dakikada İrfan Can'ın sağ çaprazdan sert şutunda top yandan az farkla auta çıktı.

72. dakikada soldan son çizgiye inen Ömer Ali, topu altıpasa gönderdi. Fenerbahçe savunmasından seken topu önünde bulan Aleksic'in vuruşunda, kaleci Harun meşin yuvarlağı çeldi. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

87. dakikada Gulbrandsen, kaleci Harun tarafından düşürülünce hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 88. dakikada penaltıyı kullanan Visca'nın vuruşunda kaleci Harun gole izin vermedi.

Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Yıldırım Akbulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Burak Sergen Burcu Biricik Kaan Yıldırım
Spor Ryan Babel Mesut Özil Cenk Tosun Ersun Yanal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mustafa Cengiz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Futbol: Süper Lig - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 21:13:04. #1.15#

title