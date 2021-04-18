Futbol: Süper Lig
Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Ndayishimiye, Cemali Sertel (Dk. 32 Uğur Uçar), Tolga Ciğerci (DK. 85 Berkay Özcan), Mahmut Tekdemir, Visca, Giuliano (Dk. 66 Mehmet Topal), Aleksic (Dk.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Ndayishimiye, Cemali Sertel (Dk. 32 Uğur Uçar), Tolga Ciğerci (DK. 85 Berkay Özcan), Mahmut Tekdemir, Visca, Giuliano (Dk. 66 Mehmet Topal), Aleksic (Dk. 85 Gulbrandsen), Crivelli (D. 66 Chadli)
Fenerbahçe: Harun Tekin, Nazım Sangare (Dk. 76 Sinan Gümüş), Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin (Dk. 62 Novak), Sosa, Mert Hakan Yandaş (Dk. 62 Gustavo), Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci (Dk. 84 Ferdi Kadıoğlu), Pelkas, Valencia (Dk. 85 Thiam)
Goller: Dk. 18 Ömer Ali Şahiner (Medipol Başakşehir), Dk. 40 Szalai, Dk. 57 Pelkas (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Dk. 60 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 18 Mert Hakan Yandaş, Dk. 60 Valencia, Dk. 90+2 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Dk. 38 Ndayishimiye (Medipol Başakşehir)
Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 2-1 yendi.
54. dakikada Mert Hakan'ın sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Volkan topu kontrol etti.
55. dakikada Tolga, ceza alanı önünde müsait durumda sert vurdu ama meşin yuvarlak üstten auta gitti.
57. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ozan'ın pasıyla ceza alanı içinde sol çaprazda topla buluşan Pelkas, önünü açtıktan sonra şık bir vuruşla meşin yuvarlağı fileleri gönderdi: 1-2
60. dakikada Valencia ile girdiği ikili mücadele sonrasında rakibini iten Mahmut Tekdemir, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
67. dakikada İrfan Can'ın sağ çaprazdan sert şutunda top yandan az farkla auta çıktı.
72. dakikada soldan son çizgiye inen Ömer Ali, topu altıpasa gönderdi. Fenerbahçe savunmasından seken topu önünde bulan Aleksic'in vuruşunda, kaleci Harun meşin yuvarlağı çeldi. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.
87. dakikada Gulbrandsen, kaleci Harun tarafından düşürülünce hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 88. dakikada penaltıyı kullanan Visca'nın vuruşunda kaleci Harun gole izin vermedi.
Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan