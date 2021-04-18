Futbol: Süper Lig
Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Ndayishimiye, Cemali Sertel (Dk.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Ndayishimiye, Cemali Sertel (Dk. 32 Uğur Uçar), Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir, Visca, Giuliano, Aleksic, Crivelli
Fenerbahçe: Harun Tekin, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Pelkas, Valencia
Goller: Dk. 18 Ömer Ali Şahiner (Medipol Başakşehir), Dk. 40 Szalai (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 18 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe), Dk. 29 Mahmut Tekdemir, Dk. 38 Ndayishimiye (Medipol Başakşehir)
Süper Lig'in 35. haftasında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
6. dakikada sağdan gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca'nın arka direğe ortasında Aleksic'ten seken top penaltı noktasının solunda Giuliano'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.
18. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Fenerbahçe'nin kullandığı kornerde kaptığı topla hızlı çıkan Visca, sağdan bindiren Ömer Ali Şahiner'i gördü. Ömer Ali'nin uzaktan sert vuruşunda top sağ köşeden ağlarla buluştu: 1-0.
24. dakikada Caner Erkin'in hücum yönünün solundan kullandığı köşe vuruşuna ceza sahasında iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
35. dakikada ceza sahası içinde rakibinden sıyrılan Pelkas'ın yerden şutunda kaleci Volkan Babacan topu son anda çıkardı.
36. dakikada İrfan Can Kahveci'nin savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Valencia, ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Valencia'nın şutunda savunmanın müdahale ettiği top kornere çıktı.
40. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Hücumun solundan Caner'in kullandığı köşe vuruşunda Ozan Tufan'ın kafayla sektirdiği meşin yuvarlağı arka direkte Szalai boş kaleye gönderdi: 1-1.
Müsabakanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür