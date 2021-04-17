Futbol: Süper Lig
Stat: Yeni MalatyaHakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet KısalHelenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Hadebe, Wallace, Karim Hafez, Ahmed Ildız, Zeki Yavru (Dk. 90+5 Bülent Cevahir), Acquah (Dk. 46 Kubilay Kanatsızkuş), Fofana (Dk. 89 Ndizeye), Adem Büyük (Dk.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Kısal
Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Hadebe, Wallace, Karim Hafez, Ahmed Ildız, Zeki Yavru (Dk. 90+5 Bülent Cevahir), Acquah (Dk. 46 Kubilay Kanatsızkuş), Fofana (Dk. 89 Ndizeye), Adem Büyük (Dk. 90+5 Malle), Umut Bulut
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan İsmail Kutlu (Dk. 68 Mustafa Pektemek), Efkan Bekiroğlu (Dk. 68 Salih Uçan), Davidson, Kadzior (Dk. 76 Bareiro), Babacar (Dk. 86 Tayfur Bingöl)
Gol: Dk. 64 Hadebe (Helenex Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Acquah, Dk. 35 Hadebe, Dk. 84 Fofana, Dk. 90+4 Zeki Yavru (Helenex Yeni Malatyaspor)
Süper Lig'in 35. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor, konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek ligde 13 maç sonra kazandı.
52. dakikada Babacar'ın şutunda, kaleci Ertaç Özbir topu kornere çeldi.
54. dakikada ceza sahasında topla buluşan Umut Bulut'un vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Marafona'dan sekti. Seken topu önünde bulan Fofana, Marafona'yı çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
64. dakikada Helenex Yeni Malatyaspor öne geçti. Sol çaprazdan Karim Hafez'in ceza sahasına ortasında arka bölümde boş pozisyondaki Hadebe topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0
65. dakikada Adem Büyük'ün pasında ceza sahasında topu kontrol eden Fofana'nın altıpas önüne doğru yerden bıraktığı meşin yuvarlağı Umut Bulut filelere gönderdi. Pozisyonda Fofana ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.
90+5. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un sağ çaprazdan kazandığı serbest atışta Salih Uçan, topu kale alanına doğru gönderdi. Ön bölümdeki Tzavellas'ın topuğuyla dokunduğu top yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Kaleci Ertaç Özbir'in müdahale ettiği meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
Helenex Yeni Malatyaspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine