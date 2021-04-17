Futbol: Süper Lig
Stat: Medical ParkHakemler: Zorbay Küçük, Ali Saygın Ögel, Mustafa SönmezTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Hosseini, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı, Bakasetas, Nwakaeme, DjaninyAtakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Katranis, Ribeiro, Aabid,...
Stat: Medical Park
Hakemler: Zorbay Küçük, Ali Saygın Ögel, Mustafa Sönmez
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Hosseini, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Katranis, Ribeiro, Aabid, Traore, Kamara, Boupendza, Diouf
Gol: Dk. 22 Djaniny (Trabzonspor)
Sarı kart: Dk. 15 Baker (Trabzonspor)
Süper Lig'in 35. haftasında yapılan Trabzonspor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısını, ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.
9. dakikada Aabid'in kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Kamara'nın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına yatarak topu kontrol etti.
22. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında orta alandan aldığı topla ilerleyen Djaniny, sol çaprazdan ceza alanına girerek topu kaleci Munir'in üzerinden filelere gönderdi: 1-0
45+1. dakikada Aabid'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Diouf'un kafa vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kılıç