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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Spor

Stat: Denizli AtatürkHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet KömürcüoğluYukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Fabiano, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç, Murawski (Dk. 58 Kubilay Aktaş), Özer Özdemir, Diskerud (Dk. 70 Hasan Ayaroğlu), Sacko (Dk.

Yılmaz Vural, Erzurumspor'un başındaki ilk galibiyetini sonunda aldı
Yılmaz Vural, Erzurumspor'un başındaki ilk galibiyetini sonunda aldı

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Fabiano, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç, Murawski (Dk. 58 Kubilay Aktaş), Özer Özdemir, Diskerud (Dk. 70 Hasan Ayaroğlu), Sacko (Dk. 84 Veton Tusha), Sagal, Rodallega

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mehmet Murat Uçar, Teikeu (Dk. 70 Gökhan Kardeş), Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Emrah Başsan, Omolo, Boumal, Novikovas (Dk. 56 Rashani), Obertan (Dk. 90 Rahman Buğra Çağıran), Ricardo Gomes (Dk. 70 Oltan Karakullukçu)

Goller: Dk. 2 Emrah Başsan, Dk. 79 ve 86 Rashani (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 46 ve 64 Rodallega (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Fabiano, (Yukatel Denizlispor), Dk. 35 Novikovas, Dk. 38 Hasan Hatipoğlu, Dk. 89 Boumal (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Süper Lig'in 35. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 3-2 yendi.

46. dakikada Yukatel Denizlispor eşitliği sağladı. İkinci yarının ilk anlarında orta sahada rakibinden kaptığı topla kaleye yönelen Rodallega, yaklaşık 40 metreden yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu: 1-1.

64. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Sol kanatta Sakıb Aytaç'ın pasında topla buluşan Rodallega, ceza sahası içinde çaprazdan ayak içi ile uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

79. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor, eşitliği sağladı. Oltan Karakullukçu'nun ceza sahası içinde kafayla indirdiği topu Rashani düzgün bir vuruşla filelerle buluşturdu: 2-2.

86. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor tekrar öne geçti. Omolo ile paslaşarak ceza sahasına giren Rashani, topu boş kaleye göndererek kendisinin ikinci, takımının üçüncü golüne imza attı: 2-3.

90+2. dakikada ceza sahasında Oğuz Yılmaz'ın şutunda, topu kaleci kurtardı.

Karşılaşma, konuk takımın 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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