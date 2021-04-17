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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Spor

Stat: Denizli AtatürkHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet KömürcüoğluYukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Fabiano, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç, Murawski, Özer Özdemir, Diskerud, Sacko, Sagal, RodallegaBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mehmet...

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Fabiano, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç, Murawski, Özer Özdemir, Diskerud, Sacko, Sagal, Rodallega

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mehmet Murat Uçar, Teikeu, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Emrah Başsan, Omolo, Boumal, Novikovas, Obertan, Ricardo Gomes

Gol: Dk. 2 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Fabiano (Yukatel Denizlispor), Dk. 35 Novikovas, Dk. 38 Hasan Hatipoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk yarısını konuk takım 1-0 önde tamamladı.

2. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Obertan'ın ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Cenk Gönen topu eliyle çeldi. Ceza sahasındaki Emrah Başsan, dönen topu ağlara gönderdi: 0-1.

16. dakikada Sakıb Aytaç'ın kullandığı korner sonrası ceza sahasındaki Mustafa Yumlu'nun vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

17. dakikadaki kontratakta kaleci ile karşı karşıya kalan Emrah Başsan'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

20. dakikada Sacko'nun ceza sahası içinde sol çaprazdan çektiği şutta, top yandan auta çıktı.

40. dakikada ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya gelen Emrah Başsan'ın şutunda, top az farkla yandan dışarı gitti.

41. dakikada Murawski'nin ceza sahasına yaptığı ortaya altıpas içindeki Mustafa Yumlu'nun kafa şutunda, top yandan az farkla auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısını Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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