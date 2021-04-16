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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Stat: Vodafone ParkHakemler: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İlker TakpakBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Atiba, Josef, Ghezzal, Oğuzhan Özyakup (Dk.

Beşiktaş'ta kabus sürüyor! Oğuzhan Özyakup, Ankaragücü maçında sakatlandı
Beşiktaş'ta kabus sürüyor! Oğuzhan Özyakup, Ankaragücü maçında sakatlandı

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İlker Takpak

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Atiba, Josef, Ghezzal, Oğuzhan Özyakup (Dk. 18 Mensah), N'Koudou, Larin

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, Geraldo, İbrahim Akdağ, Alper Potuk, Paintsil, Badji (Dk. 31 Idriz), Emre Güral

Gol: Dk. 45+4 Kulusic (Kendi kalesine) (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 31 Geraldo (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

1. dakikada Rosier sağdan ceza sahasına girerek topu Oğuzhan Özyakup'a bıraktı. Oğuzhan, Badji'nin müdahalesi ile yerde kalınca hakem Halis Özkahya, VAR incelemesi sonrasında penaltı kararı verdi.

5. dakikada penaltıyı kullanan N'Koudou'nun vuruşunda, kaleci topu kurtardı.

11. dakikada Oğuzhan Özyakup ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45. dakikada Josef'in ara pasıyla ceza sahasına giren Larin'in sağ çaprazdan şutunda, kaleci topu ayaklarıyla kurtararak gole izin vermedi.

45+4. dakikada Beşiktaş öne geçti. Siyah-beyazlıların kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Ghezzal'ın ceza sahasına gönderdiği uzun top, Kulusic'e çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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