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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Spor

Stat: AntalyaHakemler: Suat Arslanboğa, Erdinç Sezertam, Esat SancaktarFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Ali Eren İyican, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Naldo, Mert Yılmaz, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Amilton, Serdar Gürler, Podolski???????Çaykur Rizespor: : Tarık Çetin, Selim Ay, Talbi,...

Stat: Antalya

Hakemler: Suat Arslanboğa, Erdinç Sezertam, Esat Sancaktar

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Ali Eren İyican, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Naldo, Mert Yılmaz, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Amilton, Serdar Gürler, Podolski???????

Çaykur Rizespor: : Tarık Çetin, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokovic, Baiano, Sabo, Boldrin, Samudio, Abdullah Durak, Remy

Goller: Dk. 3 İsmail Köybaşı, Dk. 6 Boldrin (Çaykur Rizespor), Dk. 32 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kart: Dk. 27 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)

Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

3. dakikada konuk ekip öne geçti. ceza sahasında topla buluşan Sabo'nun şutunda defanstan seken top İsmail Köybaşı'nın önünde kaldı. Ceza sahası dışındaki İsmail Köybaşı'nın bekletmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 0-1

6. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Paslaşmaların ardından ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Boldrin'in sert şutunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti: 0-2

15. dakikada Serdar Gürler'in pasında ceza sahasında topla buluşan Podolski'nin sert şutunda top kaleci Tarık Çetin'de kaldı.

32. dakika Antalyaspor farkı bire indirdi. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Eren Albayrak'ın ortasına yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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