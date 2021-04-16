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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Stat: EryamanHakemler: Ümit Öztürk, Yusuf Bozdoğan, Osman Gökhan BilirGençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Halil İbrahim Pehlivan, Diego, Polomat, Soner Dikmen, Piris da Motta, Sefa Yılmaz, Stancu, Candeias, Sandro LimaDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa,...

Stat: Eryaman

Hakemler: Ümit Öztürk, Yusuf Bozdoğan, Osman Gökhan Bilir

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Halil İbrahim Pehlivan, Diego, Polomat, Soner Dikmen, Piris da Motta, Sefa Yılmaz, Stancu, Candeias, Sandro Lima

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın, Fajr, Gradel, Yatabare

Goller: Dk. 25 Diego, Dk. 37 Johansson (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 35 Robin Yalçın, Dk. 45 Gradel (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamladı.

24. dakikada Gençlerbirliği'nin etkili atağında Soner Dikmen'in pasıyla ceza sahasına giren Sandro Lima'nın sol çaprazdan sert şutunu kaleci Ali Şaşal Vural, güçlükle kornere çeldi.

25. dakikada Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, sağ kanattan Daniel Candeias'ın kullandığı köşe vuruşuna altıpas yakınında iyi yükselen Diego kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

37. dakikada Gençlerbirliği farkı ikiye çıkardı. Gençlerbirliği'nde sağ kanattan rakip sahanın ortasında topla buluşan Johansson, etkili bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlarla buluşturdu: 2-0.

Maçın ilk yarısını Gençlerbirliği 2-0 önde bitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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