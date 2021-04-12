Futbol: Süper Lig

Stat: ÜlkerHakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan OkFenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Jose Sosa (Dk. 81 Gustavo), Ozan Tufan (Dk. 72 Sinan Gümüş), İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş (Dk. 87 Novak), Pelkas (Dk. 72 Cisse), Valencia (Dk.

Stat: Ülker

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Jose Sosa (Dk. 81 Gustavo), Ozan Tufan (Dk. 72 Sinan Gümüş), İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş (Dk. 87 Novak), Pelkas (Dk. 72 Cisse), Valencia (Dk. 81 Osayi-Samuel)

Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Djilobodji, Miranda, Morais (Dk. 79 Güray Vural), Vetrih (Dk. 85 Furkan Soyalp), Rashid (Dk. 79 Enver Cenk Şahin), Mirallas, Maxim, Kenan Özer (Dk. 85 Ribeiro), Dicko

Goller: Dk. 56 Mert Hakan Yandaş, Dk. 71 Valencia, Dk. 90+5 Sinan Gümüş (Fenerbahçe), Dk. 66 Maxim (Gaziantep)

Sarı kartlar: Dk. 40 Miranda, Dk. 52 Vetrih (Gaziantep), Dk. 67 Mert Hakan Yandaş, Dk. 90 Gökhan Gönül (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep'i 3-1 yendi.

53. dakikada ceza yayı üzerinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sosa'nın şutunda, kaleci Günay topu kornere çeldi.

56. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rakip yarı sahada yapılan preste topu kazanan Ozan Tufan, soldan bindiren Mert Hakan Yandaş'ı gördü. Mert Hakan, ceza sahası içi sol çaprazda topla buluştuktan sonra arka direğe yaptığı plaseyle takımını öne geçirdi: 1-0.

59. dakikada Maxim'in hücum yönünün solundan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında kimsenin müdahale edemediği top kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

66. dakikada Gaziantep beraberliği yakaladı. Ceza yayı sağından kullanılan serbest vuruşta Maxim'in barajın altından yerden vuruşunda kaleci Altay çizgide topu kontrol etmeye çalıştı. Hakem Mete Kalkavan VAR'dan gelen uyarı sonrasında topun çizgiyi geçtiği gerekçesiyle gol kararı verdi: 1-1.

71. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Caner Erkin'in soldan ortasında ceza sahası içinde Pelkas'ın kafayla aşırdığı topa arka direkte vuran Valencia, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

80. dakikada soldan yapılan ortada ön direkte Enver Cenk Şahin meşin yuvarlağı Olkowski'ye topuğuyla indirdi. Olkowski müsait durumdayken penaltı noktası civarında daha müsait durumdaki arkadaşı Kenan Özer'i gördü. Kenan'ın vuruşunda kaleci Altay'ın çıkardığı topa Dicko'nun ikinci vuruşunda yine Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

89. dakikada sağdan ceza sahasına giren Maxim'in penaltı noktasına çıkardığı topa gelişine Mirallas'ın müsait durumda vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

90+5. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Luiz Gustavo'nun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sinan Gümüş'ün şutunda top ağlarla buluştu: 3-1.

Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür