Futbol: Süper Lig
Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Yasin Kol, Mehmet Cem Hanoğlu, Esat SancaktarAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan İsmail Kutlu, Efkan Bekiroğlu, Babacar, Davidson, BareiroYukatel Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Fabiano, Oğuz Yılmaz, Mustafa...
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Cem Hanoğlu, Esat Sancaktar
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan İsmail Kutlu, Efkan Bekiroğlu, Babacar, Davidson, Bareiro
Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Fabiano, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Özer Özdemir, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş, Bakalorz, Veton Tusha, Diskerud, Sacko
Gol: Dk. 27 Bakalorz (Yukatel Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Bareiro (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 44 Kubilay Aktaş (Yukatel Denizlispor)
Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Denizlispor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
15. dakikada sağ kanatta son çizgiye inen Juanfran, topu yerden içeriye ortaladı. Bareiro'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Abdulkadir Sünger'de kaldı.
20. dakikada orta alanda topu kazanan Babacar, ceza sahası dışında kaleyi hafif çaprazdan gören yerden şutunu çekti. Kaleci Abdulkadir Sünger iki hamlede topu kontrol etti.
27. dakikada Yukatel Denizlispor, öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Sacko, rakibini geçtikten sonra girdiği rakip ceza sahası son çizgisinden topu penaltı noktasına doğru yerden ortaladı. Bakalorz'un gelişine vurduğu top, ağlarla buluştu: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip Yukatel Denizlispor 1-0 önde bitirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt