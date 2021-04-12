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Futbol: Süper Lig

Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: ÜlkerHakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan OkFenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Pelkas, ValenciaGaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Djilobodji, Miranda, Morais, Vetrih,...

Bu gol nasıl kaçar! Serdar Aziz boş kaleye atamadı
Bu gol nasıl kaçar! Serdar Aziz boş kaleye atamadı

Stat: Ülker

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Pelkas, Valencia

Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Djilobodji, Miranda, Morais, Vetrih, Rashid, Mirallas, Maxim, Kenan Özer, Dicko

Sarı kart: Dk. 40 Miranda (Gaziantep)

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

4. dakikada Caner Erkin'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Günay topu uzaklaştırdı.

9. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı köşe vuruşunda altıpas önünde Mert Hakan Yandaş'ın son anda dokunduğu top, kaleci Günay'da kaldı.

11. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağdan İrfan Can'ın ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı top, ceza yayı üzerinde Mert Hakan'ın önüne düştü. Mert Hakan'ın sol ayağıyla şutunda Gaziantep savunmasında Djilobodji meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı. Atağın devamında altıpasta topu önünde bulan Valencia'nın yerden şutunda, top direk dibinden auta gitti.

34. dakikada Caner Erkin'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Gökhan Gönül'ün arkaya aşırdığı topta, altıpas içinde Serdar Aziz'in boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

42. dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan vuruşunda, kaleci Günay topu kornere çeldi.

45+1. dakikada Dicko'nun sağdan ortasında penaltı noktası civarında Kenan Özer'in kafa vuruşunda, top direk dibinden auta gitti.

İlk yarı 0-0 tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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