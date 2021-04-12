Futbol: Süper Lig
Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Bahattin Şimşek, Süleyman Özay, Osman Gökhan BilirKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Koomson, Hajradinovic, Varga, ThelinHelenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Hadebe, Karim Hafez,...
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Bahattin Şimşek, Süleyman Özay, Osman Gökhan Bilir
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Koomson, Hajradinovic, Varga, Thelin
Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Hadebe, Karim Hafez, Acquah, Zeki Yavru, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük, Fofana, Tetteh
Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Kasımpaşa-Helenex Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı, 0-0 sona erdi.
15. dakikada Helenex Yeni Malatyaspor gole yaklaştı. Kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın hatalı pası sonucunda topu önünde bulan Tetteh'in içeri çevirdiği meşin yuvarlağa Mustafa Eskihellaç dokunamadı. Arka direkte topu kontrol eden Fofana'nın pasında meşin yuvarlağı Kasımpaşa savunması uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Acquah'ın bekletmeden vuruşunda, kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kornere çeldi.
34. dakikada Bistrovic'in ceza yayının biraz gerisinden çıkardığı sert şutta kaleci Ertaç Özbir, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan