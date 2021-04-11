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Futbol: Süper Lig

Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Erzurum Kazım KarabekirHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan ÇimenBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Butko, da Costa, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Boumal, Omolo, Cenk Ahmet Alkılıç, Aatıf, Emrah Başsan, El KabirBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida,...

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Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Butko, da Costa, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Boumal, Omolo, Cenk Ahmet Alkılıç, Aatıf, Emrah Başsan, El Kabir

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Dorukhan Toköz, Ghezzal, Oğuzhan Özyakup, Atiba, Larin, Cenk Tosun

Goller: Dk. 10 Larin, Dk. 26 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Dk. 16 Leo Schwechlen, Dk. 40 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş maçının ilk yarısı 2-2 tamamlandı.

3. dakikada derinlemesine ceza sahasına gönderilen topu alan Cenk Tosun, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Szumski'den seken topu savunma uzaklaştırdı.

10. dakikada siyah-beyazlı ekip öne geçti. Rakip yarı alanda taşıdığı topla içeri sokulan Atiba, ceza sahasına girmeden pasını Larin'e çıkardı. Bu futbolcunun ayak içiyle plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

16. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Sağ kanattan Emrah Başsan'ın kullandığı köşe atışında ön direğe hareketlenen Leo Schwechlen, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-1.

18. dakikada Emrah Başsan'ın sol kanattan içeri gönderdiği topa El Kabir dokundu ancak kaleci Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.

26. dakikada Beşiktaş tekrar öne geçti. Ghezzal ile duvar pasıyla ceza sahasına giren Oğuzhan Özyakup'un yerden sert vuruşunda, kaleci Szumski'nin müdahalesi yetersiz kaldı ve top filelerle buluştu: 1-2.

40. dakikada ev sahibi ekip tekrar beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Cenk Ahmet Alkılıç'ın ceza sahasına gönderdiği topu savunma uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası dışında topla buluşan Emrah Başsan'ın sert vuruşunda, kaleci Ersin kucağına gelen topu sektirdi ve top ağlara gitti: 2-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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