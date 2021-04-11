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Futbol: Süper Lig

Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Yusuf BozdoğanHes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Kolovetsios, Uğur Demirok, Aziz Eraltay, Attamah, Avramovski (Dk. 72 Sabovic), Lennon (Dk. 87 Ramazan Civelek), Pedro Henrique (Dk.

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Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Yusuf Bozdoğan

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Kolovetsios, Uğur Demirok, Aziz Eraltay, Attamah, Avramovski (Dk. 72 Sabovic), Lennon (Dk. 87 Ramazan Civelek), Pedro Henrique (Dk. 87 Paz), Muğdat Çelik (Dk. 31 Melih Okutan), Luckassen (Dk. 72 Nurettin Korkmaz)

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Kudriashov, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Veysel Sarı, Amilton (90+1 Ali Eren İyican), Nuri Şahin, Podolski, Sidney Sam (Dk. 44 Serdar Gürler)

Gol: Dk. 45 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Kudriashov, Dk. 26 Nuri Şahin, Dk. 68 Bünyamin Balcı, 90+5 Ali Eren İyican (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 45+2 Aziz Eraltay Dk. 90+2 Kvrzic (Hes Kablo Kayserispor)

Süper Lig'in 34. haftasında Fraport TAV Antalyaspor deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yendi.

62. dakikada Kvrzic'in ara pasında savunmanın arkasına konuş yapan Pedro Henrique'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, köşeyi iyi kapatan kaleci Boffin, uzanarak meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

72. dakikada Lennon'un ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Melih Okutan'ın yerden kale alanına paralel gönderdiği ortada sarı-kırmızılı ekipte hiç bir oyuncu topa müdahale edemedi.

89. dakikada Podolski'nin kendi yarı sahasından savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Serdar Gürler'in pasında ceza sahasına giren Doğukan Sinik kaleci Doğan Alemdar ile karşı karşıya kaldı. Genç kaleci, meşin yuvarlağı yatarak rakibinin ayağından kurtardı ve kontrol etti.

Karşılaşma, Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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