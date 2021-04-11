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Futbol: Süper Lig

Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Serkan Tokat, Alpaslan Dedeş, Bahtiyar BirinciMKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, İbrahim Akdağ, Endri Çekici, Borven, Paintsil, Alper Potuk, BadjiGençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Diego, Polomat, Piris da Motta, Soner...

Stat: Eryaman

Hakemler: Serkan Tokat, Alpaslan Dedeş, Bahtiyar Birinci

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Pinto, İbrahim Akdağ, Endri Çekici, Borven, Paintsil, Alper Potuk, Badji

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Diego, Polomat, Piris da Motta, Soner Dikmen, Candeias, Sefa Yılmaz, Ayite, Sandro Lima

Sarı kart: Dk. 29 Endri Çekici (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 34. haftasında başkent derbisinde MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

9. dakikada Sandro Lima'nın pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Ayite'nin vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

20. dakikada MKE Ankaragücü'nde Pinto'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmaya da çarpan top altı pasta Badji'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak hakem Serkan Tokat, VAR'dan gelen uyarı sonucunda Badji'nin topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle golü vermedi.

35. dakikada Gençlerbirliği'nde Candeias'ın pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Sandro Lima'nın şutunda, kaleci Korcan Çelikay'ın elinden seken topu, savunmada Kulusic, tehlikeli noktadan uzaklaştırdı.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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