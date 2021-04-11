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Futbol: Süper Lig

Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Yusuf BozdoğanHes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Kolovetsios, Uğur Demirok, Aziz Eraltay, Attamah, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, Muğdat Çelik (Dk.

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Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Yusuf Bozdoğan

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Kolovetsios, Uğur Demirok, Aziz Eraltay, Attamah, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, Muğdat Çelik (Dk. 31 Melih Okutan), Luckassen

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Kudriashov, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Veysel Sarı, Amilton, Nuri Şahin, Podolski, Sidney Sam (Dk. 44 Serdar Gürler)

Gol: Dk. 45 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Kudriashov, Dk. 26 Nuri Şahin (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 45+2 Aziz Eraltay (Hes Kablo Kayserispor)

Süper Lig'in 34. haftasındaki Hes Kablo Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

4. dakikada Kayserispor atağında savunmanın arkasına koşu yapan Luckassen'in kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kayarak yaptığı vuruşta kaleci Boffin son anda topu kontrol etmeyi başardı.

5. dakikada Lennon'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde oluşan karambolde önünde kalan topu Luckassen ağlarla buluşturdu. Maçın hakemi VAR incelemesinin ardından Kvrzic'in topa elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.

15. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Kvrzic'in yerden sert ortasında altıpas içerisinde önünden geçen topa Luckassen dokunamadı. Pedro Henrique'yi geçen meşin yuvarlak taca çıktı.

45. dakikada Nuri Şahin'in sağ taraftan kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Naldo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol taraftan ağlarla buluştu: 0-1

Maçın ilk yarısını Fraport TAV Antalyaspor 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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