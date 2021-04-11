Futbol: Süper Lig
Stat: Yeni 4 EylülHakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Bilal GölenDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie (Dk. 66 Claudemir), Boyd (Dk. 66 Erdoğan Yeşilyurt), Fajr (Dk. 90+5 Kone), Gradel (Dk. 82 Caner Osmanpaşa), Yatabare (Dk.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Bilal Gölen
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie (Dk. 66 Claudemir), Boyd (Dk. 66 Erdoğan Yeşilyurt), Fajr (Dk. 90+5 Kone), Gradel (Dk. 82 Caner Osmanpaşa), Yatabare (Dk. 66 Kayode)
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ (Dk. 84 Daci), Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Hadziahmetovic, Jevtovic (Dk. 74 Diomande), Shengelia (Dk. 46 Sekidika), Rahmanovic (Dk. 46 Milosevic), Bytyqi, Cikalleshi (Dk. 46 Kravets)???????
Goller: Dk. 27 Yatabare, Dk. 68 Kayode, Dk. 88 Robin Yalçın (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor), Dk. 54 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 80 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Robin Yalçın (Demir Grup Sivasspor), Dk. 45+1 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 87 Diomande (İttifak Holding Konyaspor)
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yendi.
54. dakikada Konyaspor eşitliği sağladı. Sekidika'nın soldan ceza alanına ortasında arka direkte iyi yükselen Kravets'in kafa vuruşunda direkten dönen top, altıpasa düştü. Pozisyonu takip eden Bytyqi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1
65. dakikada Guilherme'nin ceza alanına girerken sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
68. dakikada Sivasspor yeniden öne geçti. Hakan Arslan'ın pasında ceza alanında topu kafayla önüne alan Kayode, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1
88. dakikada kırmızı-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Soldan ceza alanına giren Kayode, Diomande ile mücadelesinde yerde kalınca hakem Zorbay Küçük, karşılaşmada ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Robin Yalçın, skoru 3-1'e getiren golü kaydetti.
Karşılaşma, Sivasspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde