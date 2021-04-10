Futbol: Süper Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futbol: Süper Lig

Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Çaykur DidiHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunÇaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokovic, Yasin Pehlivan, Baiano, Samudio, Boldrin, SkodaTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Edgar, Hugo, Marlon, Flavio, Baker, Abdulkadir...

Göztepeli Jahovic, ligin formda ekibi Hatay'ı evinde tek başına yıktı
Göztepeli Jahovic, ligin formda ekibi Hatay'ı evinde tek başına yıktı

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokovic, Yasin Pehlivan, Baiano, Samudio, Boldrin, Skoda

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Edgar, Hugo, Marlon, Flavio, Baker, Abdulkadir Parmak, Bakasetas, Yunus Mallı (Dk. 28 Yusuf Sarı), Djaniny

Sarı kartlar: Dk. 18 Yasin Pehlivan, Dk. 44 Baiano (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

12. dakikada Boldrin'in sağ çaprazda rakibinden sıyrıldıktan sonra yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruşta, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

24. dakikada kazanılan köşe vuruşunda sağ taraftan Baker'in ortasında iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Tarık Çetin'in kaleye yönelen meşin yuvarlağı son anda tokatladı, boşta kalan topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

31. dakikada defansın uzaklaştırmak istediği topa ceza yayı üzerinde Marlon'un vuruşunda, kaleci Tarık Çetin'in, soluna uzanarak çeldiği meşin yuvarlak Bakasetas'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun arka direğe aşırtma vuruşunda kaleci Tarık Çetin, bu kez doksan tabir edilen yere uzanarak topu kornere gönderdi.

35. dakikada savunmanın hatasından yararlanan Bakasetas'ın ceza yayı üzerinde yerden vuruşunda, kaleci Tarık Çetin yatarak topu kornere çeldi.

38. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in ön direğe ortasında, Samudio'nun kafa vuruşunda, kaleye paralel giden top az farkla yandan auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mario Draghi Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Burak Deniz Burcu Biricik Demet Özdemir
Spor Diego Ozan Tufan Mesut Özil Caner Erkin Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Aksaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Futbol: Süper Lig - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 17:26:50. #1.14#
title