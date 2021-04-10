Futbol: Süper Lig

Stat: Çaykur DidiHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunÇaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokovic, Yasin Pehlivan, Baiano, Samudio, Boldrin, SkodaTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Edgar, Hugo, Marlon, Flavio, Baker, Abdulkadir...

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokovic, Yasin Pehlivan, Baiano, Samudio, Boldrin, Skoda

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Edgar, Hugo, Marlon, Flavio, Baker, Abdulkadir Parmak, Bakasetas, Yunus Mallı (Dk. 28 Yusuf Sarı), Djaniny

Sarı kartlar: Dk. 18 Yasin Pehlivan, Dk. 44 Baiano (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

12. dakikada Boldrin'in sağ çaprazda rakibinden sıyrıldıktan sonra yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruşta, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

24. dakikada kazanılan köşe vuruşunda sağ taraftan Baker'in ortasında iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Tarık Çetin'in kaleye yönelen meşin yuvarlağı son anda tokatladı, boşta kalan topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

31. dakikada defansın uzaklaştırmak istediği topa ceza yayı üzerinde Marlon'un vuruşunda, kaleci Tarık Çetin'in, soluna uzanarak çeldiği meşin yuvarlak Bakasetas'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun arka direğe aşırtma vuruşunda kaleci Tarık Çetin, bu kez doksan tabir edilen yere uzanarak topu kornere gönderdi.

35. dakikada savunmanın hatasından yararlanan Bakasetas'ın ceza yayı üzerinde yerden vuruşunda, kaleci Tarık Çetin yatarak topu kornere çeldi.

38. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in ön direğe ortasında, Samudio'nun kafa vuruşunda, kaleye paralel giden top az farkla yandan auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı