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Futbol: Süper Lig

Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Antakya AtatürkHakemler: Erkan Özdamar, İsmail Şencan, Murat Ergin GözütokAtakaş Hatayspor: Munir, Santos, Mesut Çaytemel, Popov, Yusuf Abdioğlu, Traore, Riberio, Boupendza, Akintola, Aabid, DioufGöztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Burekovic, Soner...

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Erkan Özdamar, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok

Atakaş Hatayspor: Munir, Santos, Mesut Çaytemel, Popov, Yusuf Abdioğlu, Traore, Riberio, Boupendza, Akintola, Aabid, Diouf

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Burekovic, Soner Aydoğdu, Tripic, Diabate, Halil Akbunar, Nwobodo, Jahovic

Goller: Dk. 30 ve Dk. 39 Jahovic (Göztepe)

Süper Lig'in 34. haftasında Atakaş Hatayspor-Göztepe maçının ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

10. dakikada Hataysporlu oyuncuların orta alanda kaptırdığı topu alan Tripic'in ceza sahası içinde çektiği şut, az farkla dışarı çıktı.

30. dakikada Göztepe öne geçti. Hataysporlu futbolcuların orta alanda kaptırdığı topu alan Jahovic, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

39. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Jahovic'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

Müsabakanın ilk yarısını Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 14:49:36. #1.14#
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