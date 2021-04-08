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Futbol: Süper Lig

Anadolu Ajansı / Yeter Erdine - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İlker TakpakHelenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Hafes, Mallan (Dk. 82 Malle), Acquah, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük (Dk. 87 Zeki Yavru), Fofana (Dk.

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Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor karşısında Pelkas'a ilk 11'de şans vermedi

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Halis Özkahya, Hakan Yemişken, İlker Takpak

Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Hafes, Mallan (Dk. 82 Malle), Acquah, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük (Dk. 87 Zeki Yavru), Fofana (Dk. 64 Ndizeye), Tetteh

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Gustavo (Dk. 77 Sosa), Ozan Tufan (Dk. 77 Mert Hakan Yandaş), Osayi-Samuel (Dk. 46 Ferdi Kadıoğlu), İrfan Can Kahveci (Dk. 46 Pelkas), Valencia, Samatta (Dk. 67 Thiam)

Goller: Dk. 17 Valencia (Fenerbahçe), Dk. 34 Mustafa Eskihellaç (Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'in 33. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.

48. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda Pelkas'ın vuruşunda top dışarıya gitti.

52. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Semih Kaya'nın kafa vuruşunda top savunmaya çarparak kornere gitti.

57. dakikada Ozan Tufan'ın ceza yayı civarından arka direğe plasesinde kaleci Ertaç Özbir'in müdahale ettiği top kale direğinin üstüne çarparak kornere gitti.

88. dakikada sağdan gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası içinde topu önünde bulan Valencia'nın gelişine çektiği şut, Ertaç'ın müdahalesinin ardından üst direğe çarparak kornere çıktı.

Müsabaka 1-1 berabere bitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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