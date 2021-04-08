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Futbol: Süper Lig

Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Spor
Futbol: Süper Lig

Stat: Denizli AtatürkHakemler: Alper Ulusoy, Samet Çavuş, İbrahim BozbeyYukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Fabiano, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç (Dk. 83 Ali Yavuz Kol), Murawski (Dk. 46 Kubilay Aktaş), Bakalorz (Dk. 70 Veton Tusha), Diskerud (Dk. 63 Hasan Ayaroğlu), Sagal, Mesanovic (Dk.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Alper Ulusoy, Samet Çavuş, İbrahim Bozbey

Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Fabiano, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç (Dk. 83 Ali Yavuz Kol), Murawski (Dk. 46 Kubilay Aktaş), Bakalorz (Dk. 70 Veton Tusha), Diskerud (Dk. 63 Hasan Ayaroğlu), Sagal, Mesanovic (Dk. 63 Sacko), Rodallega

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku (Dk. 89 Mehmet Feyzi Yıldırım), Drinkwater (Dk. 82 Tarkan Serbest), Hajradinovic, Koomson (Dk. 68 Bistrovic), Varga (Dk. 82 Anıl Koç), Thelin

Goller: Dk. 49 Varga (Kasımpaşa), Dk. 86 Rodallega (Penaltıdan) (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Murawski, Dk. 34 Rodallega (Yukatel Denizlispor)

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor ile Kasımpaşa mücadelesi 1-1 berabere tamamlandı.

49. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Koomson'un ceza sahasının sağından ortasında Oğuz Yılmaz topu kafa ile indirdi. Varga'nın soldan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

55. dakikada Sagal'ın ceza sahası içinde sol çaprazdan çektiği sert şutta top kalecide kaldı.

61. dakikada Rodallega'nın ceza sahası çizgisi üzerinde göğüs kontrolünün ardından çektiği şutta meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul Taşkıran kontrol etti.

86. dakikada Denizlispor, beraberliği yakaladı. Oğuz Yılmaz, ceza sahasında Hadergjonaj'ın müdahalesi ile yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı ile pozisyonu izleyen hakem Alper Ulusoy, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Rodallega, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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