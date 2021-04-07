Futbol: Süper Lig

Stat: Vodafone ParkHakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Alpaslan DedeşBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Oğuzhan Özyakup, Atiba, Larin, Cenk TosunAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Tzavellas, Moubandje, Ceyhun Gülselam, Berkan...

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Alpaslan Dedeş

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Oğuzhan Özyakup, Atiba, Larin, Cenk Tosun

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Tzavellas, Moubandje, Ceyhun Gülselam, Berkan Kutlu, Bareiro, Salih Uçan, Davidson, Babacar

Gol: Dk. 11 Cenk Tosun (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 23 Salih Uçan (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 26 Atiba (Beşiktaş)

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

1. dakikada Larin'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ghezzal sağ çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

11. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Atiba meşin yuvarlağı ön direkte kafa vuruşuyla arkaya sektirdi, Cenk Tosun kale önünde topu ağlara gönderdi: 1-0

17. dakikada Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Orta sahada kaptığı topla hızla hücuma çıkan Cenk Tosun ceza sahasına girerek sol çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

19. dakikada Ghezzal'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta savunma topu çok sert şekilde karşıladı. Meşin yuvarlak bir anda Davidson'un önünde kaldı. Alanyaspor'un hızlı atağında Davidson'un pasıyla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Juanfran'ın vuruşunda kaleci Ersin ayağıyla topun kaleye gitmesini engelledi.

23. dakikada Beşiktaş bir kez daha direğe takıldı. Ghezzal'ın soldan kullandığı serbest vuruşta Welinton'un kafa vuruşu bir kez daha direkten döndü.

41. dakikada Juanfran'ın sağdan ortaladığı topu Bareiro müsait pozisyonda altıpas önünde auta attı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul